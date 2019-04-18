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«Читает мантры, лечит мануально»: откуда в охране Ельцина были экстрасенсы 

Рамблер 25 минут назад
Фото: Михаил Воскресенский/РИА Новости
В службе безопасности первого президента России Бориса Ельцина было «паранормальное» подразделение — оно «уберегло» главу государства от порчи и даже «предотвратило» передачу Курил Японии. Об этом пишет News.ru.
Генерал-майор Борис Ратников с 1991 года был заместителем начальника Главного управления охраны, с 1994-го — консультантом в Службе безопасности президента, с 1996-го — советником начальника Федеральной службы охраны. Генерал-майор Георгий Рогозин в 1992-1996 годах был заместителем главы СБП.
Оба считали себя экстрасенсами и в какой-то момент убедили в этом главу СБП в 1991-1996 годах Александра Коржакова и даже президента Ельцина.
В его Службе безопасности генералы организовали «паранормальный» отдел и занялись чтением мыслей иностранных лидеров, фиксацией попыток психического воздействия на первых лиц государства, а в 1992-м и вовсе «предотвратили» передачу Японии Курильских островов — сорвали визит Ельцина, намеревавшегося это сделать, в Токио.
«Рогозин визирует гороскопы, общается с космосом на бюджетно-финансовые темы, вертит столы и блюдечки, читает мантры, исправляет кармы, создает вокруг президента "благоприятное энергетическое поле", лечит мануально», — писал физик Эдуард Кругляков, возглавлявший Комиссию РАН по борьбе с лженаукой.
В 1996-м Александр Коржаков был уволен. Тогда же из службы ушли и генералы-экстрасенсы. После этого Рогозин работал в том числе замгендиректора Российского агентства экономической безопасности и управления рисками при Торгово-промышленной палате, а Ратников — в том числе советником спикера Московской областной думы.
Комментарии
Войска , Статьи , Эдуард Кругляков , Борис Ельцин , Александр Коржаков , Торгово-промышленная палата , РАН , Федеральная служба охраны , Япония
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