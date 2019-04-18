«Читает мантры, лечит мануально»: откуда в охране Ельцина были экстрасенсы

В службе безопасности первого президента России Бориса Ельцина было «паранормальное» подразделение — оно «уберегло» главу государства от порчи и даже «предотвратило» передачу Курил Японии . Об этом пишет News.ru.

Генерал-майор Борис Ратников с 1991 года был заместителем начальника Главного управления охраны, с 1994-го — консультантом в Службе безопасности президента, с 1996-го — советником начальника Федеральной службы охраны . Генерал-майор Георгий Рогозин в 1992-1996 годах был заместителем главы СБП.

Оба считали себя экстрасенсами и в какой-то момент убедили в этом главу СБП в 1991-1996 годах Александра Коржакова и даже президента Ельцина.

В его Службе безопасности генералы организовали «паранормальный» отдел и занялись чтением мыслей иностранных лидеров, фиксацией попыток психического воздействия на первых лиц государства, а в 1992-м и вовсе «предотвратили» передачу Японии Курильских островов — сорвали визит Ельцина, намеревавшегося это сделать, в Токио.

«Рогозин визирует гороскопы, общается с космосом на бюджетно-финансовые темы, вертит столы и блюдечки, читает мантры, исправляет кармы, создает вокруг президента "благоприятное энергетическое поле", лечит мануально», — писал физик Эдуард Кругляков, возглавлявший Комиссию РАН по борьбе с лженаукой.