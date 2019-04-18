Феникс (Китай): зачем российский военный корабль-невидимка прибыл в Китай?

Новейший фрегат-невидимка «Адмирал Флота Советского Союза Горшков» уже вошел в Южно-китайское море через Малаккский пролив и держит курс на Циндао , где 23 апреля состоится смотр кораблей, посвященный 70-летней годовщине создания ВМС КНР . Новейший корабль-невидимку нельзя сравнивать с «дипломатическим звездным кораблем», крейсером «Варяг». По мнению российских специалистов, Китаю и России стоит задуматься над совместными разработками стелс-фрегата нового поколения.

Если не брать во внимание эсминец «Лидер», который сейчас существует только в виде макета, фрегат проекта 22350 — это крупнейший современный российский корабль, построенный с применением технологии «Стелс». Более того, в соответствии с сообщением «Нэви Рекогнишн» от 30 июня 2017 года, глава « Объединенной судостроительной корпорации Алексей Рахманов заявил, что Россия планирует разработать большой военный корабль на базе проекта 22350, однако это снова будет фрегат, который еще нескоро преобразуют в эсминец. Рахманов также сказал, что модернизированная версия фрегата 22350 станет частью плана по созданию в России новой огневой мощи и «Стелс» технологий. Это отвечает требованиям к будущему китайского кораблестроения, поэтому страны могут задуматься о совместных разработках.

«Адмирал Флота Советского Союза Горшков» — это первый фрегат проекта 22350, многие считали, что, называя фрегат именем «отца советского флота», в честь которого был раньше назван авианосец, символизирует шаг назад, однако, корабль проекта 22350 стал главным кораблем целой эпохи, обладающим новыми функциями. На мачте фрегата установлена радиолокационная станция с фазированной антенной решёткой «Фурке — Е/2С (Е/Ф), которая способна одновременно отслеживать 400 воздушных и 50 надводных целей, максимальный радиус действия станции превышает 300 км. Для сравнения, индийский эсминец „Калькутта“ оснащен радиолокационной станцией с фазированной антенной решёткой EL/M-2248 MF-STAR, которая может отслеживать не более 250 целей на воде и в воздухе в радиусе 200 км.

Из вооружения на фрегате 22350 есть 28 комплексов „Редут“ и 16 комплексов „Калибр-НК“. „Редут“ может заряжаться зенитной управляемой ракетой дальнего радиуса действия 48Н6 (С-300 ПМУ или С-400 корабельного базирования), четырьмя ракетами 9М96Е среднего радиуса действия (Р-77 корабельного базирования) или четырьмя ракетами ближнего радиуса действия 9М100 (Р-73 корабельного базирования). „Калибр-НК“ может быть сначала заряжен одной усовершенствованной сверхзвуковой противокорабельной ракетой „Яхонт“, а затем противокорабельными ракетами „Калибр“, дальностью действия более 2000 км. Помимо ракет, на фрегате 22350 установлен одно 130-мм орудие АК-192.

В отличие от кораблей проекта 22350, фрегаты 054А не оборудованы „малым щитом“ и зенитными ракетами большой дальности. У 054А, оснащенного только 76-мм пушками, есть и определенные отличия в радарах и военной технике. Однако среди эсминцев проектов 052Д и 055, которые в большом количестве находятся на вооружении в ВМС Китая, 054А оснащен достаточно неплохо. Получается, что снабженные радарами и боеприпасами корабли проекта 22350 будут частично выполнять задачи эсминцев. Однако после увеличения современных фрегатов, при действиях малыми группами и в составе десантных миссий, они должны будут брать на себя больше региональных задач по противовоздушной обороне и атакам сухопутных целей, для всего этого в большей степени подходит функционал фрегатов проекта 22350.

Таким образом, после завершения строительства 30 кораблей 054А на данном этапе, Китай начнет думать о кораблях 054В, на которые будет установлена основная 130-мм пушка и „малый щит“, в систему уже имеющихся 32 или более вертикальных блоков будут интегрированы зенитные ракеты большой, средней и малой дальности, оснащенные боеприпасами дальнего действия для поражения наземных или надводных целей. Подобные планы перекликаются с перспективами развития проекта 22350. Для России, ввиду затруднения поставок силового ядра, возникших в процессе строительства кораблей проекта 22350, в краткосрочной перспективе может не хватить строительных мощностей вервей. Поэтому выбор Китая в качестве партнера по разработкам, строительству и модернизации фрегатов проекта 22350, несомненно, окажется для России весьма удачным.

Китай не будет использовать это сотрудничество, чтобы внедрить российский фрегат проекта 22350 в свои ВМС в качестве линейного корабля, Китай хочет построить собственный фрегат 054В водоизмещением 5 тысяч тонн, руководствуясь техническими особенностями кораблей проекта 22350, что в то же время окажет влияние на Россию. С помощью проекта 22350 Россия продемонстрировала, что в будущем главными силами российского флота станут фрегаты, а в разработке, строительстве и испытании фрегатов нового поколения Россия не может сравниться с Китаем, который в данном сотрудничестве будет занимать руководящую роль.

Несмотря на то, что „Адмирал Горшков“ намного уступает „Варягу“ по тоннажу, тот факт, что Россия отправила на смотр кораблей, посвященный 70-летней годовщине создания ВМС КНР свой новейший корабль-невидимку, говорит об искренности их намерений. Фрегат проекта 22350 — самый новый и мощный продукт российского кораблестроения. Особенности его радиолокационного оборудования и боевых характеристик заслуживают тщательного изучения китайской стороной, а значит существует вероятность проведения совместных российско-китайских разработок.

Феникс, Китай