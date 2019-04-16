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В Сибири начались учения спецназа Центрального военного округа 

ТАСС 1 час назад
Фото: РИА Новости
Около 1 тыс. военнослужащих сил специального назначения Центрального военного округа (ЦВО), дислоцированные в Новосибирской области, подняты по тревоге в ходе итоговой проверки за зимний период обучения. Об этом говорится в сообщении, распространенном пресс-службой округа во вторник.
В учениях задействованы около 200 единиц военной техники. Практические действия продлятся до 21 апреля.
"Солдаты и офицеры подразделений специального назначения подняты по тревоге, совершили марш в позиционный район на бронированных автомобилях "Тайфун" и "Тигр". В ходе выдвижения военнослужащие отразили нападение диверсионно-разведывательной группы на колонну военной техники", — говорится в сообщении.
Спецназовцы будут совершенствовать огневую подготовку стрельбами из штатного оружия АК-74, пулемета "Печенег", специального оружия винтовок ВСС "Винторез" и АС "Вал", из гранатометов АГС-17 "Пламя", установленных на бронеавтомобилях "Тигр".
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Войска , Армия , Новосибирская Область
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