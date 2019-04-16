В Сибири начались учения спецназа Центрального военного округа

Около 1 тыс. военнослужащих сил специального назначения Центрального военного округа (ЦВО), дислоцированные в Новосибирской области , подняты по тревоге в ходе итоговой проверки за зимний период обучения. Об этом говорится в сообщении, распространенном пресс-службой округа во вторник.

В учениях задействованы около 200 единиц военной техники. Практические действия продлятся до 21 апреля.

"Солдаты и офицеры подразделений специального назначения подняты по тревоге, совершили марш в позиционный район на бронированных автомобилях "Тайфун" и "Тигр". В ходе выдвижения военнослужащие отразили нападение диверсионно-разведывательной группы на колонну военной техники", — говорится в сообщении.

Спецназовцы будут совершенствовать огневую подготовку стрельбами из штатного оружия АК-74, пулемета "Печенег", специального оружия винтовок ВСС "Винторез" и АС "Вал", из гранатометов АГС-17 "Пламя", установленных на бронеавтомобилях "Тигр".