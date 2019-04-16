За психологическое состояние бойцов ответят командиры

Ответственность за морально-политическое и психологическое состояние военнослужащих могут возложить на командиров. Законопроект, расширяющий полномочия командиров Российской армии, планируют обсудить на заседании Комитета Госдумы по обороне накануне рассмотрения во втором чтении в палате.

Правительственный документ устанавливает, что командиры будут отвечать за «морально-политическое и психологическое состояние подчиненного личного состава». Сегодня они отвечают только за «морально-психологическое состояние» военнослужащих.

В пояснительной записке отмечается, что под морально-политическим и психологическим состоянием понимается «совокупность личностных идейно-политических установок, морально-нравственных ценностей, поведенческих мотивов и настроений, сложившихся под воздействием системы социально-политических и психологических факторов, влияющих на моральную готовность и психологическую способность личного состава выполнять поставленные задачи». Моральная готовность военнослужащих, в свою очередь, проявляется в боевой активности и готовности к боевым действиям.

В Правительстве подчёркивают, что существовавшая до настоящего времени система работы с личным составом, основы которой были сформированы в первой половине 90-х годов прошлого века, утратила ряд ценностных ориентиров и не в полной мере соответствует как историческим традициям Российской Армии, так и современным требованиям, военно-политическим, информационным и иным вызовам и угрозам. Именно поэтому в кабмине намерены возродить институт политруков, который существовал в Советской армии.