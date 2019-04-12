Генерал ВДВ возглавил российские войска в Сирии

Командующий воздушно-десантными войсками генерал-полковник Андрей Сердюков возглавил российский военный контингент в Сирии . Об этом 12 апреля сообщила газета «Коммерсантъ» со ссылкой на несколько высокопоставленных источников.

Сердюков приступил к выполнению своих обязанностей 10 апреля. Отмечается, что главной его целью будет «ускорение российско-турецких договоренностей» по организации патрулирования в районах деэскалации провинции Идлиб.

Ранее этот пост занимал генерал-полковник Сергей Суровкин. Он возвращается к руководству ВКС РФ после более годового срока службы в Сирии. Отмечается, что в Минобороны отказались комментировать информацию о перестановках в ведомстве.

В Идлибе находятся как бойцы вооруженной сирийской оппозиции, так и террористы. В марте сообщалось, что Воздушно-космические силы России нанесли точечный авиаудар по городу Идлиб по согласованию с Турцией.

В Анкаре в феврале заявляли, что Россия, Турция и Иран могут «в любое время» провести там совместные военные операции против джихадистов. В Москве же утверждают, что некоторые страны Запада хотят сохранить в этой провинции «анклав терроризма».

Северная зона деэскалации в провинции Идлиб была создана в 2017 году. В 2018-м Москва и Анкара договорились о патрулировании зоны.