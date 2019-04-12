На Камчатке откроется первая в России школа старшин «Юнармии»

Первая в России школа старшин Всероссийского молодежного военно-патриотического общественного движения "Юнармия" появится в Камчатском крае . Ее откроют на базе соединения морской пехоты Войск и сил на Северо-востоке России. Заниматься юнармейцы будут в учебном центре.

"Планируется, что учебное заведение будет готовить руководящий состав Совета юнармейского движения на Камчатке", — рассказал "РГ" начальник пресс-службы ВВО по Тихоокеанскому флоту капитан 2 ранга Николай Воскресенский.

Решение о создании уникальной школы было принято на первом обучающем слете Камчатского регионального отделения движения, который прошел на минувшей неделе в Петропавловске-Камчатском.

Ученики освоят военные дисциплины, принципы организации и руководства отрядами. В первый набор планируется принять 30 юнармейцев.

Преподавать в школу пригласят командиров подразделений, их заместителей по военно-политической работе, инструкторов по физической подготовке и психологов соединения морской пехоты.