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На Камчатке откроется первая в России школа старшин «Юнармии» 

Российская Газета + ещё 1 1 час назад
Фото: ТАСС
Первая в России школа старшин Всероссийского молодежного военно-патриотического общественного движения "Юнармия" появится в Камчатском крае. Ее откроют на базе соединения морской пехоты Войск и сил на Северо-востоке России. Заниматься юнармейцы будут в учебном центре.
"Планируется, что учебное заведение будет готовить руководящий состав Совета юнармейского движения на Камчатке", — рассказал "РГ" начальник пресс-службы ВВО по Тихоокеанскому флоту капитан 2 ранга Николай Воскресенский.
Решение о создании уникальной школы было принято на первом обучающем слете Камчатского регионального отделения движения, который прошел на минувшей неделе в Петропавловске-Камчатском.
Ученики освоят военные дисциплины, принципы организации и руководства отрядами. В первый набор планируется принять 30 юнармейцев.
Преподавать в школу пригласят командиров подразделений, их заместителей по военно-политической работе, инструкторов по физической подготовке и психологов соединения морской пехоты.
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Комментарии
Войска , Образование , Камчатский Край
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