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За потерю военного билета взыщут штраф 

Парламентская газета 1 час назад
Порча, уничтожение или потеря документов воинского учёта станет административным правонарушением. Поправки в КоАП РФ вступают в силу 12 апреля.
Речь идёт об удостоверении гражданина, подлежащего призыву на военную службу, временном удостоверении, выданном взамен военного билета, справке взамен военного билета, а также о персональной электронной карте.
Штрафы за их потерю или порчу предусмотрены небольшие — от 100 до 500 рублей, также власти могут обойтись предупреждением. Однако поплатиться можно даже за небрежное хранение военного билета, если оно повлекло утрату документа.
Рассматривать дела о таких правонарушениях будут военные комиссариаты, а протоколы о нарушениях будут составлять военные комиссары муниципальных образований и главы отделений военных комиссариатов муниципалитетов.
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