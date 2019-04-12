За потерю военного билета взыщут штраф

Порча, уничтожение или потеря документов воинского учёта станет административным правонарушением. Поправки в КоАП РФ вступают в силу 12 апреля.

Речь идёт об удостоверении гражданина, подлежащего призыву на военную службу, временном удостоверении, выданном взамен военного билета, справке взамен военного билета, а также о персональной электронной карте.

Штрафы за их потерю или порчу предусмотрены небольшие — от 100 до 500 рублей, также власти могут обойтись предупреждением. Однако поплатиться можно даже за небрежное хранение военного билета, если оно повлекло утрату документа.

Рассматривать дела о таких правонарушениях будут военные комиссариаты, а протоколы о нарушениях будут составлять военные комиссары муниципальных образований и главы отделений военных комиссариатов муниципалитетов.