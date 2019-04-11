В Хабаровске состоялась тренировка парадных расчетов

9 мая торжественным маршем по главной площади города пройдут более 2 тыс. военнослужащих, представляющих рода и виды Вооруженных Сил России и силовые ведомства, в которых предусмотрена военная служба.

Хабаровске под руководством начальника штаба — первого заместителя командующего войсками Восточного военного округа (ВВО) генерал-лейтенанта Александра Чайко состоялась тренировка парадных расчетов войск Хабаровского гарнизона в преддверии парада, посвященного 74-й годовщине Победы советского народа в Великой Отечественной войне.

Тренировка пеших расчетов проводилась на базе соединения специального назначения.

Стоит отметить, что уже 24 апреля на главной площади города воинской славы Хабаровска состоится первая совместная тренировка парадных расчетов без привлечения техники.

Проведение генеральной репетиции запланировано 7 мая на первую половину дня.