Общественные организации смогут готовить россиян к военной службе

Правительство расширило перечень организаций, которые могут осуществлять подготовку российских граждан к военной службе. Соответствующее постановление кабмина вступает в силу 11 апреля.

В этот перечень включили общественные организации — они смогут создавать образовательные организации, в которых в программу среднего профессионального образования входит подготовка граждан по военно-учётным специальностям (ВУС). Такие специальности присваиваются каждому действующему, находящемуся в запасе или в отставке военнослужащему вооружённых сил, спецслужб. Специальность указывается в военном билете.

Список военно-учётных специальностей в России регламентируется Постановлением правительства. Рядовым такие специальности обычно присваиваются на основании уже имеющегося образования, или после завершения обучения в учебной части. Гражданам, которые обучаются в вузах, ВУС даётся при окончании военной кафедры, но фактически присвоение офицерского звания происходит только при получении диплома.

Подготовка к военной службе проходит в рамках курса «Основы безопасности жизнедеятельности», в котором предусмотрено получение знаний об обороне государства, о воинской обязанности, и приобретение навыков обороны. Обязательная подготовка к военной службе проходит в рамках военных сборов. Существует также добровольная подготовка к службе — это занятия военно-прикладными видами спорта, обучение в учреждениях среднего образования с дополнительной программой по военной подготовке. Граждане, которым присвоен первый спортивный разряд или спортивное звание по военно-прикладному виду спорта, имеет право на внеконкурсное поступление в военное училище и выбор рода войск в соответствии со своей спортивной подготовкой.