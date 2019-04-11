Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Общественные организации смогут готовить россиян к военной службе 

Парламентская газета 2 часа назад
Фото: ТАСС
Правительство расширило перечень организаций, которые могут осуществлять подготовку российских граждан к военной службе. Соответствующее постановление кабмина вступает в силу 11 апреля.
В этот перечень включили общественные организации — они смогут создавать образовательные организации, в которых в программу среднего профессионального образования входит подготовка граждан по военно-учётным специальностям (ВУС). Такие специальности присваиваются каждому действующему, находящемуся в запасе или в отставке военнослужащему вооружённых сил, спецслужб. Специальность указывается в военном билете.
Список военно-учётных специальностей в России регламентируется Постановлением правительства. Рядовым такие специальности обычно присваиваются на основании уже имеющегося образования, или после завершения обучения в учебной части. Гражданам, которые обучаются в вузах, ВУС даётся при окончании военной кафедры, но фактически присвоение офицерского звания происходит только при получении диплома.
Подготовка к военной службе проходит в рамках курса «Основы безопасности жизнедеятельности», в котором предусмотрено получение знаний об обороне государства, о воинской обязанности, и приобретение навыков обороны. Обязательная подготовка к военной службе проходит в рамках военных сборов. Существует также добровольная подготовка к службе — это занятия военно-прикладными видами спорта, обучение в учреждениях среднего образования с дополнительной программой по военной подготовке. Граждане, которым присвоен первый спортивный разряд или спортивное звание по военно-прикладному виду спорта, имеет право на внеконкурсное поступление в военное училище и выбор рода войск в соответствии со своей спортивной подготовкой.
Парламентская газета: последние новости
Основания досрочного увольнения призывников уточнят Ливийская армия начала наступление на Триполи На серийное производство самолёта Ил-114-300 выделят 2,2 млрд рублей
Комментарии
Войска , Армия , Образование
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
РФ рассказала о жутких смертях в подконтрольном США лагере
Названа роль Украины в возможной войне США с РФ41
Единой позиции нет: Готовы ли США договориться по СНВ-III2
«Оккупируете, вторгаетесь»: Мадуро парировал выпад США
Культура, которой не было. Украина «присвоила» себе Репина3
Видео
Пока вы не уснули: Киеву напомнили об угрозе войны, поражение Зеленского
В мире
«Пинает со всей дури»: ролик с котом и Яшиным взорвал сеть
Общество
В ПАСЕ обратились к России с призывом
В мире Политика
В США произошла попытка госпереворота
В мире Конфликты
Россия пригрозила НАТО в Черном море
Армия Войска
В американском зоопарке родился чёрный носорог
В мире
Глава МВД Украины поддержал бунт против Порошенко
В мире Конфликты
«Надеюсь, ты не сс**уха»: Украинка вызвала на дебаты Скабееву
В мире Украина
«Столько негатива»: Бузова заступилась за Лазарева
Шоу-бизнес
Истребители сбили самолёты противника над Крымом
Оружие Армия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение