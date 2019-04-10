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Появилось первое фото невидимого оружия РФ 

Российская Газета + ещё 1 1 час назад
Фото: Пресс-служба ЗВО
В подразделение радиоэлектронной борьбы под Воронежем поступил первый в армии России комплекс электронного подавления "Палантин".
Оружие это невидимое, но очень мощное. "Палантин" предназначен для подавления любых существующих и перспективных систем радиосвязи, ведения радиоразведки и управления другими комплексами РЭБ.
— Возможности аппаратуры позволяют ослепить противника в КВ и УКВ-диапазонах, лишить его сотовой и транкинковой связи, — рассказали в пресс-службе Западного военного округа.
Новейший комплекс имеет и системообразующую функцию: он способен объединять различные системы РЭБ и радиоразведки в единую сеть, что значительно повышает эффективность их применения. Ко всему прочему эта техника высокомобильна. Хитроумная аппаратура, энергетическое и антенное хозяйство размещаются на нескольких десятках вездеходов. Пока военные показали только два.
"Палантин" завершил войсковые испытания и поставлен на вооружение общевойсковой армии ЗВО. Расчет прошел переобучение в тамбовском центре РЭБ и приступил к работе на новой технике.
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Войска , Армия , Оружие
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