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Российский «Порубщик» получил пробоину 

Lenta.ru 1 час назад
Фото: Алексей Куденко / РИА Новости
Российский самолет радиоэлектронной борьбы (РЭБ) Ил-22ПП «Порубщик» получил пробоину, сообщает Avia.pro со ссылкой на материалы «Экспериментального машиностроительного завода Мясищева».
В имеющемся в распоряжении ресурса документе отмечается, что пробоина топливного бака номер 12 образовалась в декабре 2018 года. Устранение неполадок потребовало 426 тысяч рублей.
Издание пишет, что «повреждения топливного бака воздушное судно могло получить во время выполнения полета, однако как именно это произошло, остается неизвестным».
В июле 2018 года сообщалось, что в России на смену постановщику помех Ил-22ПП «Порубщик» создается самолет РЭБ, способный выводить из строя военные спутники. При этом машина Ил-22ПП «Порубщик» уже не воспроизводима.
Тогда же главный редактор журнала «Арсенал Отечества» Виктор Мураховский заявил, что модернизированные Ил-22ПП («постановщик помех и попутной разведки») с новой системой «Порубщик» способны подавлять спутниковые данные противника, необходимые для «точности определения положения по высоте объекта».
В настоящее время Вооруженные силы России располагают тремя единицами Ил-22ПП «Порубщик». Самолеты находятся на опытной эксплуатации.
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Войска , Оружие , Виктор Мураховский , Журнал "Арсенал отечества"
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