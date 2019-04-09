Российский «Порубщик» получил пробоину

Российский самолет радиоэлектронной борьбы (РЭБ) Ил-22ПП «Порубщик» получил пробоину, сообщает Avia.pro со ссылкой на материалы «Экспериментального машиностроительного завода Мясищева».

В имеющемся в распоряжении ресурса документе отмечается, что пробоина топливного бака номер 12 образовалась в декабре 2018 года. Устранение неполадок потребовало 426 тысяч рублей.

Издание пишет, что «повреждения топливного бака воздушное судно могло получить во время выполнения полета, однако как именно это произошло, остается неизвестным».

В июле 2018 года сообщалось, что в России на смену постановщику помех Ил-22ПП «Порубщик» создается самолет РЭБ, способный выводить из строя военные спутники. При этом машина Ил-22ПП «Порубщик» уже не воспроизводима.

Тогда же главный редактор журнала «Арсенал Отечества» Виктор Мураховский заявил, что модернизированные Ил-22ПП («постановщик помех и попутной разведки») с новой системой «Порубщик» способны подавлять спутниковые данные противника, необходимые для «точности определения положения по высоте объекта».

В настоящее время Вооруженные силы России располагают тремя единицами Ил-22ПП «Порубщик». Самолеты находятся на опытной эксплуатации.