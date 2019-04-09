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Основания досрочного увольнения призывников уточнят 

Парламентская газета 59 минут назад
Фото: kremlin.ru
Военные, служащие по призыву, получат право на досрочное увольнение, если соответствующие основания возникли в период прохождения службы. Комитет Госдумы по обороне готовится обсудить соответствующий законопроект, уже принятый палатой в первом чтении, в ходе заседания 9 апреля.
В законе «О воинской обязанности и военной службе» перечислено шесть основания для досрочного увольнения. В частности, такое право призывник имеет при наличии таких оснований:
Его сын или родной брат служил по призыву или был на сборах и погиб в связи с исполнением обязанностей военной службы, либо умер уже после увольнения или отчисления со сборов от увечья (ранения, травмы, контузии) или заболевания, полученного в связи с исполнением обязанностей военной службы. Он постоянно ухаживает за близким родственником (отцом, матерью, женой, родным братом, родной сестрой, дедушкой, бабушкой или усыновителем). Речь о ситуациях, когда такие родственники не находятся на полном государственном содержании и по состоянию здоровья нуждаются в постоянном уходе, а других родственников, которые могли бы их содержать, нет. Он является единственным опекуном или попечителем родного брата или сестры (несовершеннолетних). У него есть ребёнок, которого он воспитывает без его матери. У него есть два и больше детей. У него есть ребёнок-инвалид в возрасте до 3 лет.
По мнению авторов законопроекта, формулировка «при наличии» перечисленных оснований является не совсем корректной. В частности, граждане, чей сын или брат погиб во время службы, могут быть освобождены от призыва. Но они могут не захотеть воспользоваться такой возможностью, а значит, уже поступив на службу, имеют право в любой момент уволиться досрочно, отмечается в пояснительной записке.
Остальные ситуации, на которые ссылается положение о праве на досрочное увольнение, являются основанием для отсрочки от службы в армии. Таким образом, возникает коллизия: имея такие основания до призыва, такие граждане не могут оказаться в армии. Соответственно, право на досрочное увольнение должно предоставляться тем солдатам, у которых такие основания возникли после призыва, то есть во время прохождения службы. Например, если у срочника родился второй ребёнок.
Этот момент и предлагается уточнить в законе: вместо «наличия» оснований, в положении о досрочном увольнении призывников должно говориться о «возникновении» оснований.
Законопроект уже прошёл первое чтение в Госдуме.
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Войска , Политика , Госдума
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