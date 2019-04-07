Пьянство, скандалы и потери по всему миру. Чем обернулась для прибалтов служба в НАТО

Почти 15 лет назад сейм Латвии на внеочередном заседании большинством голосов принял решение об отправке солдат в Ирак. С тех пор латвийские военные успели побывать в бывшей Югославии, Ираке, Афганистане, Центральноафриканской республике, Мали. Их служба не была легкой, а отношения с братьями по оружию из других армий стран НАТО далеко не всегда были ровными. Не обошлось и без потерь во время боевых действий. «Лента.ру» разбиралась, зачем прибалтийская республика отправляет своих солдат по миру и как им живется в зарубежных командировках.

В 2003 году Латвия еще не вступила в НАТО, но очень хотела показать, что достойна членства в альянсе. Тогдашний министр обороны Гирт Валдис Кристовскис заявил, что республика поддержит военную операцию в Ираке даже без согласия Совета Безопасности ООН. «Саддам Хусейн — диктатор, который расстреливает людей, если о нем говорят не так или не так посмотрели, — вторил ему премьер-министр Эйнар Репше. — Речь идет о коллективной безопасности. И преступников нужно остановить, пока они не стали мафией».

Впрочем, воевать вдали от родины латыши начали гораздо раньше — почти 21 год назад вместе со своими прибалтийскими соседями они впервые отправились за границу с оружием в руках.

«Мы станем пушечным мясом»

8 февраля 1995 года был основан BALTBAT — Балтийский миротворческий батальон, укомплектованный солдатами из Латвии, Литвы и Эстонии (по 200 человек от каждой страны). BALTBAT считался очень престижным подразделением, а одной из главных его задач было обеспечение участия балтийских стан в международных миротворческих операциях.

С 1996 года BALTBAT поддерживал мир в Косове, Боснии и Герцеговине. В круг его задач входило патрулирование, конвоирование при доставке гуманитарных грузов и охрана мест собственной дислокации. Служба опасная, ведь Босния на тот момент считалась одним из наиболее заминированных регионов мира. Да и местные жители, на руках которых еще оставалось много оружия, встретили иностранных солдат без энтузиазма.

Latvijas armija / Flicr

«В Косове находятся подразделения НАТО, по своему техническому оснащению на порядок превосходящие нас. С чем мы сможем туда прийти? C простым пехотинцем, у которого всего-то и есть, что автомат М-16 и бронежилет, — откровенно говорил тогда командир BALTBAT Гунтис Пориетис. — Без броневого прикрытия и практических навыков боевого взаимодействия мы станем "пушечным мясом". Латвия может направить в Косово только специалистов — саперов, полицейских, медиков».

Не всегда гладко складывались отношения и в самом батальоне. Широкую известность в прессе Латвии и Эстонии получил инцидент, произошедший летом 1996 года. Латвийский капитан Иварс Аузиньш, будучи сильно пьян, помочился на спящего сослуживца — эстонского лейтенанта Каппера. Тогда скандал удалось замять, а Аузиньша даже повысили до майора. Но 7 августа того же года майора нашли настолько пьяным, что он даже не мог поставить автомобиль на стоянку. Аузиньша направили на освидетельствование, установившее запредельную степень опьянения. Осрамившегося офицера отослали на родину.

Рядовые бойцы не отставали от командиров: известен случай, когда шестерых солдат со скандалом выдворили из Боснии. Они распивали алкоголь в баре, а после пьяными отправились на машинах в магазин за добавкой. На обратном пути водитель одного из автомобилей не справился с управлением и устроил аварию.

Подобных случаев было еще много. Провинившимся объявляли взыскания, их понижали в званиях, отправляли на родину, и с годами дисциплину худо-бедно удалось наладить.

После экстренного (к слову, ночного) заседания сейма в Ирак отправили несколько сотен латвийских солдат, большинство из них разместили на военной базе в Эд-Дивании. Там они квартировали до конца 2008 года. В общей сложности за пять лет в Ираке успели повоевать 1150 латышей, при этом государство потратило на миссию более 40 миллионов евро. «Лента.ру» пообщалась с рижанином Алексеем, в свое время отслужившим в Ираке. Он получил предложение отправиться за границу менее чем через три месяца после поступления в армию.

«Я счел это за хорошую возможность подняться по служебной лестнице и получить боевые навыки. Поэтому, недолго думая, согласился, — вспоминает Алексей. — Нелегкая штука оказалась. Для всех ребят, отправляющихся за границу — в бывшую Югославию, в Афганистан или Ирак, — предусмотрена, невзирая на их стаж и заслуги, трехмесячная система подготовки. Перед отправкой пришлось безвылазно жить на Адажском полигоне и до автоматизма отрабатывать стандартные процедуры».

Первым его впечатлением об Ираке стала страшная жара, к которой прибалты оказались совершенно не готовы.

«Куда бы ты ни ехал или просто стоял где-нибудь на контрольном пункте, этот зной гнетет тебя и морально, и физически. А еще старослужащие пугали минометными обстрелами, взрывами фугасов, непрерывными нападениями на силы коалиции. Поневоле приходилось на всякий случай готовиться к самому худшему», — рассказывает военный.

Латвийских солдат поразили и местные жители — то, насколько их жизнь не похожа на жизнь на родине. Военные видели людей в ужасающих условиях, в домах без водопровода и электричества, чумазых и грязных. В Ираке тогда практически отсутствовала система образования, безработица была повсеместным явлением. Дети до 15 лет группами попрошайничали возле дороги, клянчили у солдат НАТО все, что только можно, — воду, шоколадки. Причем их туда, как на работу, выталкивали родители.

База в Эд-Дивании обстреливалась постоянно. Солдаты, которые отправлялись в ежедневный патруль, знали, что они с высокой вероятностью могут попасть под обстрел.

«Мы занимались самыми разнообразными делами — дежурства, охрана различных объектов, конвой, патрули, участие в группах быстрого реагирования. И так полгода — каска, бронежилет, автомат и на работу», — вспоминает Алексей свою службу в Ираке.

Загадочный иракский недуг

Иракская миссия также не обошлась без скандальных и курьезных ситуаций. В ноябре 2003-го в Ирак с инспекцией нагрянул глава Минобороны Латвии Гирт Валдис Кристовскис. По возвращении в Ригу министра госпитализировали в реанимационное отделение инфекционного центра с высокой температурой и другими тревожными симптомами, из-за чего он пропустил военный парад по случаю 85-летия провозглашения Латвийской Республики.

По Риге поползли слухи, что латвийский военный контингент в Ираке охватила страшная эпидемия и министр привез заразу на родину. Очень скоро информация об этом просочилась в СМИ. Военное ведомство категорически все отрицало и настаивало, что загадочный недуг, подкосивший Кристовскиса после командировки, был вызван резкой сменой климата и переутомлением. Что именно привез министр из Ирака, так и осталось загадкой, но, по некоторым неофициальным данным, это была обычная дизентерия. Типичное для тех мест заболевание.

Александр Чиженок / «Коммерсантъ»

А в 2009 году в латвийской печати появились сведения о том, что латыши, несущие службу в Ираке, возможно, приторговывают оружием. Этот факт подтвердила военная полиция, проводившая досмотр прилетевшего в Ригу самолета. По словам полицейских, военные привезли с собой несколько больше единиц оружия, чем было положено. Выяснилось, что уголовный процесс о контрабанде оружия начался еще в июле 2006 года. Позже министр обороны Винетс Велдре заявил, что несколько лет назад действительно были попытки нелегально провезти в Латвию наркотики и оружие. Сколько из них оказались успешными, доподлинно неизвестно.

В качестве обвиняемого к делу привлекли контрактника Юрия Кириллова. Он, по словам прокурора, упаковывал в ящики автоматы, винтовки и гранатометы и отправлял их в Латвию. В свою очередь, Кириллов категорически отрицал свою вину. Его адвокат настаивал, что военнослужащего просто подставили и за контрабандой оружия стояли совсем другие лица. В декабре 2011 года латвийский суд оправдал военного.

Цена жизни

Однако обстрелы и засады случались куда чаще, чем скандалы и курьезы. Латвия потеряла в Ираке троих солдат. Старший лейтенант Олаф Бауманис (35 лет) погиб 8 июня 2004 года в окрестностях Ас-Сувайры при обезвреживании неразорвавшихся боеприпасов. 27 декабря 2006-го около Эд-Дивании сложили головы ефрейторы Гинтс Блейя (25 лет) и Виталий Васильев (24 года) — в их машину угодил вражеский снаряд. У обоих к тому моменту срок службы в Ираке почти закончился. Пострадавшие в той же стычке капралы Ричард Садовников и Валдис Межаев вернулись в Латвию, а получивший еще более серьезное ранение Иво Вигулис был отправлен на лечение в Германию.

В том же самом 2003 году Латвия отправила солдат и в Афганистан. В разные годы в Исламской Республике одновременно находились не менее 170 военных. И здесь тоже не обошлось без потерь. Первым латвийским военнослужащим, погибшим в Афганистане, был Эдгар Озолиньш — он был убит взрывом мины в августе 2008 года. В мае 2009-го в бою в провинции Кунар близ границы с Пакистаном погибли сержант Валдемар Аншевиц и ефрейтор Андрей Меркушев. В августе того же года умер капрал Давис Балтаболс. За две недели до этого он получил ранение в перестрелке с талибами. Его отправили в госпиталь в Германии, но там солдату помочь не смогли.

Все эти годы граждане Латвии требовали прекратить рисковать жизнями своих солдат в заграничных миссиях. В 2013-м глава Ассоциации ветеранов войны в Афганистане и других военных конфликтов, депутат сейма республики Гунарс Русиньш заявил о бесперспективности поставленной задачи. По его мнению, выиграть войну в Афганистане невозможно.

«Стабильности в этом государстве можно достичь, лишь позволив народу мирно существовать, способствуя более жесткому пограничному контролю, ликвидации безграмотности, развитию сельского хозяйства и добыче ценных природных ресурсов, — уверен Русиньш. — Афганцам нужно дать в руки удочку, а не вечно кормить их рыбой. Иначе они никогда не приучатся к работе и не смогут навести порядок в своей стране».

Однако латвийский контингент находится в Афганистане до сих пор. Сейчас он участвует в операции НАТО Resolute Support, ее цель скорее миротворческая — обучение армии и полиции, помощь в борьбе против «Талибана» (запрещен в РФ). Большая часть латышей находится на базе Мармал на севере страны, меньшая — в Кабуле. Они занимают должности военных советников и инструкторов разного уровня.

Ираком и Афганистаном миссии не заканчиваются. В феврале 2014 года латвийский парламент решил отправить солдат в Мали — правда, совсем немного, семь человек, которые занялись обучением местных военнослужащих. В том же году еще 40 латвийцев отправились в составе миротворческого контингента ЕС в Центральноафриканскую республику (ЦАР), где обострилась гражданская война. Латвийцы занялись охраной аэропорта в городе Банги, возили гуманитарную помощь и обеспечивали патрулирование.

Latvijas armija

7 октября 2014 года в ЦАР с инспекцией вылетели тогдашний министр обороны Латвии Раймонд Вейонис (ныне президент государства) и глава Национальных вооруженных сил Раймонд Граубе. Там они застряли на несколько дней и никак не могли вернуться на родину — из-за боевых действий все вылеты из Банги были отменены. Только после этого Вейонис настоял, чтобы Латвия, вопреки просьбам африканского государства, забрала своих миротворцев.

Несмотря на риск, военнослужащие, как правило, охотно соглашаются на участие в заграничных миссиях. Все дело в деньгах. В первый год службы солдат ежемесячно получает на руки 850 евро плюс различные пособия, компенсации и бесплатную медицинскую помощь. За участие в международных операциях положена доплата в 1423 евро, которая еще умножается на определенный коэффициент. Например, служба в Афганистане признана достойной коэффициента 1,8. То есть прибавка к окладу латвийского солдата, воюющего с талибами, составляет 2561 евро в месяц. И военные действительно готовы рисковать ради этих денег.

Хотя, как вспоминает участник миссии в Ираке Алексей, далеко не всех гонит на войну корысть.