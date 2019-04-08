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США призвали Хафтара прекратить наступление на Триполи 

ТАСС + ещё 103 12 минут назад
Фото: Reuters
США призывают подразделения Ливийской национальной армии (ЛНА) фельдмаршала Халифы Хафтара немедленно прекратить наступление на Триполи. Об этом говорится в заявлении госсекретаря Майкла Помпео, опубликованном в воскресенье на сайте Госдепартамента.
"Соединенные Штаты глубоко встревожены боевыми действиями недалеко от Триполи. Мы ясно дали понять, что выступаем против военного наступления сил Халифы Хафтара и настоятельно призываем немедленно прекратить военные операции против ливийской столицы", — сказано в документе.
Помпео подчеркнул, что у ливийского конфликта нет военного решения.
4 апреля Хафтар объявил о начале наступления на Триполи. Его войска штурмуют столицу главным образом с южного направления. Сейчас они ведут там ожесточенные бои с вооруженными формирования заседающего в Триполи Правительства национального согласия Фаиза Сараджа.
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