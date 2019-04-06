Корабли Балтфлота вернулись домой после масштабных десантных учений

В тренировке было задействовано более 20 надводных кораблей, катеров и судов. Также участвовали более 15 самолетов и вертолетов морской авиации, около 40 единиц техники береговых войск и более 600 военнослужащих.

Корабли и суда Балтийского флота вернулись после в пункты базирования после масштабных массовых учений. Несколько дней тактические группы выполняли различные учебно-боевые задачи в морских полигонах своей акватории.

В их числе было боевое десантирование. До подхода первой волны десанта побережье обработали обрабатывать ударные корабли и авиация. Артиллерийскую подготовку провели четыре корвета — «Бойкий», «Стойкий», «Сообразительный» и «Стерегущий», бомбардировщики Су-24М и вертолеты Ми-24.

Само десантирование осуществлялось с БДК «Минск» и «Королев», а также десантных катеров «Серна» и «Дюгонь». Балтийские морские пехотинцы высадились на берег, используя бронированные амфибии — современные БТР-82А.

Развивая успех после артиллерийских ударов, боевая техника сошла на берег, пока маневренные десантные катера ушли в сторону, освобождая место для второй волны десанта. Задачу захвата побережья силам Балтийского флота удалось решить менее, чем за полчаса.

В тренировке было задействовано более 20 надводных кораблей, катеров и судов. Также участвовали более 15 самолетов и вертолетов морской авиации, около 40 единиц техники береговых войск и более 600 военнослужащих. Вернувшись на базы, экипажи приступили к плановой учебной подготовке.