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Корабли Балтфлота вернулись домой после масштабных десантных учений 

ТК «Звезда» + ещё 4 2 часа назад
Фото: Elena Dunn, Global Look Press
В тренировке было задействовано более 20 надводных кораблей, катеров и судов. Также участвовали более 15 самолетов и вертолетов морской авиации, около 40 единиц техники береговых войск и более 600 военнослужащих.
Корабли и суда Балтийского флота вернулись после в пункты базирования после масштабных массовых учений. Несколько дней тактические группы выполняли различные учебно-боевые задачи в морских полигонах своей акватории.
В их числе было боевое десантирование. До подхода первой волны десанта побережье обработали обрабатывать ударные корабли и авиация. Артиллерийскую подготовку провели четыре корвета — «Бойкий», «Стойкий», «Сообразительный» и «Стерегущий», бомбардировщики Су-24М и вертолеты Ми-24.
Само десантирование осуществлялось с БДК «Минск» и «Королев», а также десантных катеров «Серна» и «Дюгонь». Балтийские морские пехотинцы высадились на берег, используя бронированные амфибии — современные БТР-82А.
Развивая успех после артиллерийских ударов, боевая техника сошла на берег, пока маневренные десантные катера ушли в сторону, освобождая место для второй волны десанта. Задачу захвата побережья силам Балтийского флота удалось решить менее, чем за полчаса.
В тренировке было задействовано более 20 надводных кораблей, катеров и судов. Также участвовали более 15 самолетов и вертолетов морской авиации, около 40 единиц техники береговых войск и более 600 военнослужащих. Вернувшись на базы, экипажи приступили к плановой учебной подготовке.
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Войска , Армия
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