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Видео: РВСН испытали новую систему под Тверью 

Российская Газета 1 час назад
Фото: Российская Газета
В ходе масштабных учений Бологовского соединения РВСН в Тверской области ракетчики испытали систему противодействия разведывательным и ударным беспилотникам "Валдай".
Радиоэлектронный комплекс перехвата и подавления находит дрон в небе, а далее по команде оператора либо блокирует канал управления аппаратом — тогда тот падает, — либо перехватывает связь и сажает беспилотник.
— Для подтверждения характеристик мы доставили сюда несколько типов БЛА. Комплекс "Валдай" позволяет обнаруживать, классифицировать, сопровождать и подавлять каналы управления и передачи данных различных беспилотников различных типов. Проще говоря, комплекс способен обнаружить и посадить любой дрон, — рассказал "Звезде" заместитель председателя военно-научного комитета РВСН Денис Сахнов.
Система может работать в любое время суток и не только нейтрализовать дроны самостоятельно, но и передавать информацию он них системам ПВО. В РВСН рассматривают возможность использования "Валдаев" для сопровождения ракетных комплексов на маршрутах боевого патрулирования.
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Войска , Армия , Оружие , РВСН , Тверская Область , Тверь
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