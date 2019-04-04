Российские АПЛ «сразились» под водой

Атомные подводные лодки (АПЛ) « Александр Невский » и «Рязань» разыграли подводную дуэль в Тихом океане у берегов Камчатки. Соответствующее видео опубликовал телеканал «Звезда».

По словам начальника отдела информационного обеспечения пресс-службы Восточного военного округа по Тихоокеанскому флоту капитана 2 ранга Николая Воскресенского, в ходе учений экипаж «Александра Невского» нашел подлодку условного противника и осуществил учебную торпедную атаку, а затем провел послезалповое маневрирование.

В марте российская пилотажная группа «Русские витязи» на истребителях Су-30СМ в ходе авиасалона LIMA 2019 выполнила групповую «петлю Нестерова».