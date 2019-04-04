Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Российские АПЛ «сразились» под водой 

Lenta.ru 12 минут назад
Фото: Кадр видео
Атомные подводные лодки (АПЛ) «Александр Невский» и «Рязань» разыграли подводную дуэль в Тихом океане у берегов Камчатки. Соответствующее видео опубликовал телеканал «Звезда».
По словам начальника отдела информационного обеспечения пресс-службы Восточного военного округа по Тихоокеанскому флоту капитана 2 ранга Николая Воскресенского, в ходе учений экипаж «Александра Невского» нашел подлодку условного противника и осуществил учебную торпедную атаку, а затем провел послезалповое маневрирование.
В марте российская пилотажная группа «Русские витязи» на истребителях Су-30СМ в ходе авиасалона LIMA 2019 выполнила групповую «петлю Нестерова».
Последние новости
В США захотели заблокировать активы крупнейших банков России Умер актер Алексей Булдаков Новый президент Казахстана назвал Путину свою задачу
Войска , Армия , Александр Невский , ТК "Звезда"
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Каких налоговых льгот добавят россиянам1
Истребители НАТО полетали с российскими самолетами3
Заменивший Норкина ведущий сделал заявление52
Бритни Спирс попала в психбольницу2
На Украине декоммунизировали хлеб18
Видео
Опубликовано фото с места гибели «Ведьмы»
В мире Украина
Подруга Булдакова рассказала подробности его смерти
Шоу-бизнес
Опубликовано видео задержания мэра Евпатории
Происшествия
В России готовят новый вид маткапитала
Общество
«Бравада НАТО нас не волнует»: адмирал ответил альянсу
Армия
Объявлен план «Перехват»: ЧП в Москве
Происшествия Криминал
Зеленский дал Порошенко 24 часа
В мире Украина
Скандал на НТВ: внезапно пропал ведущий ток-шоу
Общество
Зеленский анонсировал аресты после выборов
В мире Украина
В Петербурге загорелась «Красная нить»
Происшествия Пожары
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение