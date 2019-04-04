Подводное сражение: дуэль российских подлодок попала на видео

Телеканал «Звезда» опубликовал видеозапись учебной дуэли атомных подлодок «Александр Невский» и «Рязань». Учения проходили на Камчатке.

Запись демонстрирует, как военнослужащий сообщил командиру об обнаружении «шумящей цели» — подводной лодки. После этого были объявлены боевая тревога и контратака. Затем военные сообщили о торпедном залпе.

Представитель пресс-службы ВВО по Тихоокеанскому флоту Николай Воскресенский пояснил, что экипаж « Александра Невского » в рамках учений осуществил поиск подлодки «противника», занял выгодную для стрельбы позицию и провел учебную атаку.

Затем субмарина осуществила послезалповое маневрирование, чтобы уклониться от ответной атаки.

Экипаж подлодки «Рязань» также осуществил контратаку и провел маневр уклонения от торпеды.

Телеканал подчеркивает, что дуэль была смоделирована так, чтобы уравнять шансы разных подлодок на победу.

«Александр Невский» — российская подлодка стратегического назначения, относящаяся к 4-му поколению, второй корабль проекта 955 «Борей». Субмарина была спущена на воду в декабре 2010 года. «Рязань» — субмарина проекта 667БДР «Кальмар», спуск на воду состоялся в январе 1982 года, с 2011 года она находилась на ремонте и модернизации.