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Боевые самолеты ВВО «сыграли» ракетами и бомбами в «Авиадарс» 

Российская Газета + ещё 1 4 часа назад
Фото: Российская Газета
В настоящее время в Приморском крае на базе аэродрома Центральная Угловая проходит окружной этап конкурса «Авиадартс-2019», сообщил начальник отдела информационного обеспечения пресс-службы ВВО по Тихоокеанскому флоту капитан 2 ранга Николай Воскресенский.
По его словам, в небо поднпиялись около 20 самолетов Су-35с, Су-30СМ, Су-25СМ, МиГ-31 и Су-34, пилотируют которые самые опытные летчики Восточного военного округа. Среди заданий, которые они выполняют, — полеты по маршруту на время и точность, разведка местности, одиночное и групповое пилотирование, воздушные бои. Кроме того, во время конкурса экипажам нужно поразить наземные мишени, которые имитируют инфраструктуру аэродромов, огневые укрепления и технику условного противника ракетами и бомбами.
Победители представят ВВО на всеармейском конкурсе «Авиадартс-2019».
Справка «РГ»
Впервые конкурс «Авиадарс», где соревнуются военные летчики, прошел в 2013 году. В состязаниях участвовали 37 экипажей боевой техники. В 2014 конкурс стал международным. В 2018 году на «Авиадарс» прибыли четыре национальные команды — более 60 экипажей. Из них 30 иностранных, участвовавших впервые. Зачет проводился по семи номинациям в истребительной, бомбардировочной, штурмовой, дальней, военно-транспортной авиации, а также армейской авиации на боевых и транспортно-боевых вертолетах.
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Комментарии
Войска , Армия , Оружие , Приморский Край
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