Боевые самолеты ВВО «сыграли» ракетами и бомбами в «Авиадарс»

В настоящее время в Приморском крае на базе аэродрома Центральная Угловая проходит окружной этап конкурса «Авиадартс-2019», сообщил начальник отдела информационного обеспечения пресс-службы ВВО по Тихоокеанскому флоту капитан 2 ранга Николай Воскресенский.

По его словам, в небо поднпиялись около 20 самолетов Су-35с, Су-30СМ, Су-25СМ, МиГ-31 и Су-34, пилотируют которые самые опытные летчики Восточного военного округа. Среди заданий, которые они выполняют, — полеты по маршруту на время и точность, разведка местности, одиночное и групповое пилотирование, воздушные бои. Кроме того, во время конкурса экипажам нужно поразить наземные мишени, которые имитируют инфраструктуру аэродромов, огневые укрепления и технику условного противника ракетами и бомбами.

Победители представят ВВО на всеармейском конкурсе «Авиадартс-2019».

Справка «РГ»

Впервые конкурс «Авиадарс», где соревнуются военные летчики, прошел в 2013 году. В состязаниях участвовали 37 экипажей боевой техники. В 2014 конкурс стал международным. В 2018 году на «Авиадарс» прибыли четыре национальные команды — более 60 экипажей. Из них 30 иностранных, участвовавших впервые. Зачет проводился по семи номинациям в истребительной, бомбардировочной, штурмовой, дальней, военно-транспортной авиации, а также армейской авиации на боевых и транспортно-боевых вертолетах.