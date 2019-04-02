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Су-57 оказался не нужен Китаю 

Lenta.ru + ещё 1 6 часов назад
Фото: РИА Новости
Российский истребитель пятого поколения Су-57 может представлять интерес для китайской стороны с технической, но не военной точки зрения, приводит Global Times мнение экспертов.
Старший консультант Китайской ассоциации по контролю над вооружениями Сю Гуанью полагает, что Китай может купить несколько Су-57 у России, которые бы оказались полезными для местных конструкторов.
Главный конструктор проектного института SAC (Shenyang Aircraft Corporation) Ван Юнцин заявил, что использование Су-57 китайской стороной маловероятно, поскольку Китай располагает собственным истребителем пятого поколения J-20. Эксперт также отметил трудности с возможной интеграцией российского самолета в китайские системы.
В марте сообщалось, что документы на экспортную версию российского истребителя пятого поколения Су-57Э почти готовы.
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Войска , Азия , Армия , Оружие , Китай
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