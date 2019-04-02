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«Тополя» ведут интенсивные маневры под Тверью 

ТК «Звезда» + ещё 6 7 часов назад
Фото: Минобороны России
В ходе учения отрабатываются вывод ракетных комплексов на маршруты боевого патрулирования, смена полевых позиций, организация маскировки и боевого охранения.
Военнослужащие Бологовского ракетного соединения РВСН выступили на полевые позиции на 20 подвижных ракетных комплексах «Тополь» в рамках учений в Тверской области. Маневренные действия проводяься с высокой интенсмвностью.
В ходе тренировки военнослужащие вывели ракетные комплексы на маршруты боевого патрулирования, провели маскировку ракетных комплексов и машин сопровождения, а также выставили посты охранения.
«Особенностями проводимого учения являются высокая интенсивность маневренных действий, широкий спектр решаемых задач применения перспективных образцов вооружения», — сообщили в пресс-службе Минобороны России.
В учениях будет задействовано порядка четырех тысяч человек и до 400 единиц военной техники.
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Войска , Армия , РВСН , Тверь
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