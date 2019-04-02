Более тысячи специалистов радиоэлектронной борьбы на Урале подняты по тревоге на учения

Более тысячи специалистов радиоэлектронной борьбы (РЭБ) Центрального военного округа (ЦВО) подняты по тревоге в ходе специальных учений под Екатеринбургом , которые стартовали во вторник. Об этом говорится в сообщении пресс-службы округа.

"Подразделения под Екатеринбургом были подняты по тревоге, совершают марш в районы проведения предстоящих учений. В ходе выдвижения специалисты РЭБ отработают вопросы отражения нападений условных диверсантов, преодолеют зараженные участки местности, также в движении выполнят специальные задачи по борьбе с беспилотными летательными аппаратами. Экипажи мобильных комплексов "Красуха-С4", "Москва", "Борисоглебск", "Мурманск" отработают комплексное воздействие на системы связи и управления условного противника и выполнят перехват радиоканалов управления беспилотными летательными аппаратами условного противника", — говорится в сообщении.

Маневры продлятся по 5 апреля. "

Военнослужащие отработают подавления средств противовоздушной обороны условного противника, защиту пунктов управления и позиций артиллерии своих войск от нанесения ракетного удара", — уточнили в военном округе.

Ранее сообщалось, что с 1 апреля в ЦВО стартовала контрольная проверка войск, в рамках которой на территории Урала, Сибири и Поволжья состоятся 10 крупных учений.