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В Приморье военнослужащий, предположительно, совершил суицид 

РИА Новости + ещё 6 5 часов назад
Фото: Москва24
Комиссия Восточного военного округа и правоохранители проводят проверку по факту смерти призывника в Приморье, по предварительным данным, он покончил с собой, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы ВВО.
"Комиссия командования Восточного военного округа совместно с правоохранительными органами проводит проверку по факту смерти военнослужащего одной из воинских частей, дислоцированных в городе Уссурийске. По предварительным данным, смерть военнослужащего наступила в результате суицида", — сказал собеседник агентства.
Устанавливаются все обстоятельства и причины происшествия, отметил он.
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Войска , Пожары , МВД , РИА Новости
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