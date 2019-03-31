В Приморье военнослужащий, предположительно, совершил суицид

Комиссия Восточного военного округа и правоохранители проводят проверку по факту смерти призывника в Приморье, по предварительным данным, он покончил с собой, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы ВВО.

"Комиссия командования Восточного военного округа совместно с правоохранительными органами проводит проверку по факту смерти военнослужащего одной из воинских частей, дислоцированных в городе Уссурийске. По предварительным данным, смерть военнослужащего наступила в результате суицида", — сказал собеседник агентства.

Устанавливаются все обстоятельства и причины происшествия, отметил он.