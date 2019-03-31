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В России создадут настольную игру на замену «Морскому бою» 

ТК «Звезда» + ещё 4 4 часа назад
Фото: ТК «Звезда»
Как предлагают авторы инициативы, настольная игра на основе знаменитого «Морского боя» позволит познать историю страны.
В России задумались над созданием настольной игры, которая могла бы стать заменой знаменитому всем с детства «Морскому бою». Об этом договорились участники прошедшего в Москве круглого стола, посвященного 20-летию Морской всероссийской конференции, сообщил председатель Общероссийского Движения поддержки флота капитан первого ранга запаса Михаил Ненашев. Его слова приводят РИА Новости.
По словам Ненашева, альтернатива «Морскому бою» позволит познать собственную историю страны и будет стимулировать молодежь для поступления в морские вузы. По его мнению, игра должны быть занимательная и в то же время простая.
Каждую субботу на телеканале «Звезда» выходит интеллектуальное шоу «Морской бой». В нем участвуют сильнейшие команды, состоящие из кадетов, суворовцев и нахимовцев из знаменитых военных училищ страны. Им предстоит не только «подбить» корабли противника, но и дать верные ответы на сложные вопросы из разных областей. Премьера первых двух выпусков уже прошла на телеканале «Звезда», они доступны на нашем сайте и в приложении Smart tv. Третий выпуск смотрите 6 апреля в 09:10.
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Комментарии
Войска , Михаил Ненашев , ТК "Звезда" , РИА Новости , Москва
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