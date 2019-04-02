В Госдуме предложили поправки в законопроект о госзакупках для детского отдыха

Законопроект, предлагающий изменения в систему закупок услуг по организации отдыха детей и их оздоровлению, был принят ГД в первом чтении 21 марта. Ко второму чтению Сергей Неверов и Андрей Исаев предложили уточнить сроки вступления в силу документа: если к первому чтению предполагалось, что закон вступит в силу по истечении 90-дневного срока после его принятия, то теперь авторы документа предлагают ввести нормы в действие сразу после официального принятия документа. Такое уточнение было внесено для того, чтобы органы, отвечающие за детский оздоровительный отдых, к лету закупали путевки по новым правилам.

Еще одна поправка касается уточнения порядка проведения закупок в случае, если на аукцион, который был объявлен, не было подано заявок. В этом случае уполномоченный орган, выступающий заказчиком, может обратиться к потенциальным поставщикам услуги или единственному поставщику с целью запроса котировок. В нынешнем варианте законопроекта не был описан порядок действий в случае несостоявшихся торгов.

Напомним, поправками в Закон «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» предложено установить обязанность заказчиков осуществлять закупки соответствующих услуг по одной форме закупки — конкурс с ограничением, что призвано обеспечить надлежащий уровень безопасности, педагогическо-воспитательной работы, медицинского и социального обслуживания детей. На сегодняшний день действует общая норма 44-ФЗ, где главным критерием при определении организации при проведении конкурсов является цена. Как отмечал Сергей Неверов, это приводит к тому, что бывают случаи, когда поставщиками оказываются организации, которые не способны обеспечить на должном уровне содержательную программу, безопасность детей и медицинское обслуживание. «Поэтому мы считаем, что к самому конкурсу будут допускаться только организации, которые соответствуют критериям», — пояснял депутат.

Принять законопроект во всех трех чтениях планируется в весеннюю сессию.