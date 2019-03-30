Первый полет новейшего российского транспортника Ил-112 прошел успешно

МОСКВА , 30 мар — РИА Новости. Новейший российский легкий военно-транспортный самолет успешно совершил первый полет, сообщили РИА Новости в пресс-службе Авиационного комплекса им. Ильюшина.

Отмечается, что экипажем командовал шеф-пилот ПАО «Ил» Герой России Николай Куимов. «Полет прошел в штатном режиме. В воздухе Ил-112В сопровождал самолет-лаборатория Ил-114ЛЛ», — отметили в «Ильюшине».

"Это важный этап для формирования парка ВТА за счет поступления новых самолетов, созданных уже в России . Ил-112В — это не только транспортник, но и уникальная платформа, которая может быть использована для большого круга военных и гражданских, — заявил вице-премьер, курирующий ОПК Юрий Борисов, — Машина строится полностью из отечественных комплектующих, будет оснащаться оборудованием на российской элементной базе. Наша общая задача — сделать самолет, который не уступает современным зарубежным аналогам".

"Парк военно-транспортной авиации нуждается в обновлении. Потребность оценивается в объеме более 100 самолетов. Заполнить эту нишу мы должны продукцией отечественного авиастроения, что послужит в интересах основного заказчика — военного ведомства — и обеспечит загрузку предприятий авиационной промышленности. В самолете использованы только российские узлы и агрегаты, применен ряд новейших технологий. В кооперации при создании легкого военно-транспортного самолета Ил-112В участвуют ведущие разработчики и крупные авиастроительные заводы страны в Воронеже и Ульяновске", — заявил министр промышленности и торговли Российской Федерации Денис Мантуров

Президент Объединенной авиастроительной корпорации Юрий Слюсарь после завершения первого полета сказал: «Сегодня хотелось бы поздравить коллектив воронежского авиазавода, конструкторов и инженеров ОКБ им. С. В. Ильюшина с первым полетом и важнейшим этапом создания нового самолета. Транспортная авиация — один из приоритетов корпорации. Мы, по аналогии с гражданской авиацией, формируем полноценную линейку военно-транспортных самолетов. Сегодня в Воронеже мы подняли в небо легкий транспортник Ил-112В, в Ульяновске начинается серийное производство тяжелых транспортных самолетов Ил-76МД-90А, в разработке — проект среднего транспортного самолета. Легкий транспортник Ил-112В должен прийти на замену устаревших машин семейства „Ан“. Здесь существует огромный отложенный спрос. Наша задача сейчас выполнить все обязательства перед главным заказчиком — Минобороны, успешно провести испытания и начать поставки самолета».

В свою очередь вице-президент по транспортной авиации ПАО «ОАК», генеральный директор ПАО «Ил» Алексей Рогозин заявил, что Ил-112В — первый военно-транспортный самолет, который создается с нуля в постсоветский период. «Ил-112 будет помогать в решении многих задач, как в сфере военной логистики, так и в гражданском секторе. Теперь перед дивизионом „Ильюшин“ стоят не менее важные и ответственные задачи по проведению летных испытаний и подготовке к серийному производству Ил-112В, которое будет осуществляться в Воронеже», — отметил он.