Первый полет новейшего российского транспортника Ил-112 прошел успешно 

МОСКВА, 30 мар — РИА Новости. Новейший российский легкий военно-транспортный самолет успешно совершил первый полет, сообщили РИА Новости в пресс-службе Авиационного комплекса им. Ильюшина.
"30 марта с взлетно-посадочной полосы аэродрома авиастроительного предприятия ПАО «ВАСО» (входит в Дивизион транспортной авиации ОАК) в воздух поднялся первый опытный образец легкого военно-транспортного самолета Ил-112В, построенного в рамках контракта с Минобороны России", — говорится в сообщении.
Отмечается, что экипажем командовал шеф-пилот ПАО «Ил» Герой России Николай Куимов. «Полет прошел в штатном режиме. В воздухе Ил-112В сопровождал самолет-лаборатория Ил-114ЛЛ», — отметили в «Ильюшине».
На земле летчиков-испытателей встречали заместитель председателя правительства России Юрий Борисов, руководители Минобороны России, Минпромторга России, ПАО «ОАК», ПАО «Ил», ПАО «ВАСО».
"Это важный этап для формирования парка ВТА за счет поступления новых самолетов, созданных уже в России. Ил-112В — это не только транспортник, но и уникальная платформа, которая может быть использована для большого круга военных и гражданских, — заявил вице-премьер, курирующий ОПК Юрий Борисов, — Машина строится полностью из отечественных комплектующих, будет оснащаться оборудованием на российской элементной базе. Наша общая задача — сделать самолет, который не уступает современным зарубежным аналогам".
"Парк военно-транспортной авиации нуждается в обновлении. Потребность оценивается в объеме более 100 самолетов. Заполнить эту нишу мы должны продукцией отечественного авиастроения, что послужит в интересах основного заказчика — военного ведомства — и обеспечит загрузку предприятий авиационной промышленности. В самолете использованы только российские узлы и агрегаты, применен ряд новейших технологий. В кооперации при создании легкого военно-транспортного самолета Ил-112В участвуют ведущие разработчики и крупные авиастроительные заводы страны в Воронеже и Ульяновске", — заявил министр промышленности и торговли Российской Федерации Денис Мантуров.
Президент Объединенной авиастроительной корпорации Юрий Слюсарь после завершения первого полета сказал: «Сегодня хотелось бы поздравить коллектив воронежского авиазавода, конструкторов и инженеров ОКБ им. С. В. Ильюшина с первым полетом и важнейшим этапом создания нового самолета. Транспортная авиация — один из приоритетов корпорации. Мы, по аналогии с гражданской авиацией, формируем полноценную линейку военно-транспортных самолетов. Сегодня в Воронеже мы подняли в небо легкий транспортник Ил-112В, в Ульяновске начинается серийное производство тяжелых транспортных самолетов Ил-76МД-90А, в разработке — проект среднего транспортного самолета. Легкий транспортник Ил-112В должен прийти на замену устаревших машин семейства „Ан“. Здесь существует огромный отложенный спрос. Наша задача сейчас выполнить все обязательства перед главным заказчиком — Минобороны, успешно провести испытания и начать поставки самолета».
В свою очередь вице-президент по транспортной авиации ПАО «ОАК», генеральный директор ПАО «Ил» Алексей Рогозин заявил, что Ил-112В — первый военно-транспортный самолет, который создается с нуля в постсоветский период. «Ил-112 будет помогать в решении многих задач, как в сфере военной логистики, так и в гражданском секторе. Теперь перед дивизионом „Ильюшин“ стоят не менее важные и ответственные задачи по проведению летных испытаний и подготовке к серийному производству Ил-112В, которое будет осуществляться в Воронеже», — отметил он.