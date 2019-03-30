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Болгария не намерена открывать на своей территории базы НАТО 

ТАСС + ещё 2 1 час назад
Фото: ТАСС
Болгария не имеет планов по размещению военно-морских баз НАТО на своей территории. Об этом в интервью ТАСС заявил вице-премьер и министр обороны Болгарии Красимир Каракачанов.
"Информацию о возможном размещении на территории страны новых баз НАТО распространяют сайты, специализирующиеся на фейковых новостях. К нам с подобным предложением — открывать дополнительные базы НАТО и вводить иностранные корабли в Черное море — никто не обращался. Полагаю, что подобные новости — это часть гибридной войны, которая ведется сейчас в мире. Никто не просил Болгарию предоставить свои черноморские военно-морские базы НАТО или США", — заметил вице-премьер.
"Болгария — лояльный партнер НАТО. Но Болгария, премьер-министр Бойко Борисов и все правительство проводят политику в интересах поиска компромиссов, переговоров, а не нагнетания напряженности", — подчеркнул Каракачанов.
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Войска , В мире , НАТО , ИТАР-ТАСС , Болгария
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