Стратегические ракетоносцы Ту-160 пролетели над северными морями

Как сообщили корреспонденту «РГ» в Минобороны РФ, на маршруте патрулирования самолеты Дальней авиации находились более 13 часов. За это время экипажи «Туполевых» в том числе отработали дозаправку топливом в воздухе.

По сигналу авиационного танкера Ил-78 летчикам нужно было на скорости около 600 километров в час подвести свои машины к самолету-заправщику, произвести стыковку конуса 20-метрового топливного шланга с приемным устройством ракетоносцев и удерживать такую «связку» все время, пока горючее переливалось в баки Ту-160. Такое маневрирование для пилотов Дальней авиации сродни высшему пилотажу. Ведь есть постоянная опасность того, что топливный шланг сорвется, а струя керосина под большим давлением окатит кабину ракетоносца. Или того хуже: конус шланга пропорет обшивку Ту-160 и, вполне вероятно, вызовет мгновенный пожар в воздухе.

К счастью, ничего подобного на этих полетах не произошло. Дозаправку топливом экипажи отработали штатно, хотя, понятное дело, не без нервотрепки. Как и положено, по маршруту следования самолеты Дальней авиации сопровождали высотные истребители-перехватчики МиГ-31. Такая предосторожность оказалась нелишней. Ведь на отдельных этапах полета к российским ракетоносцам пытались приблизиться истребители F-16 ВВС Дании и Eurofighter Typhoon ВВС Великобритании

Минобороны РФ подчеркнули, что все полеты самолетов ВКС России выполняются в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства. Ту-160 шли с включенными транспондерами и следовали по маршруту патрулирования на значительном безопасном удалении от гражданских лайнеров и без пересечения воздушных трасс.

Надо сказать, что экипажи Дальней авиации РФ регулярно выполняют полеты над нейтральными водами Арктики, Северной Атлантики, Черного и Каспийского морей, а также Тихого океана.

Ту-160 (по западной классификации — " Блэк Джек ") — сверхзвуковой стратегический ракетоносец-бомбардировщик с изменяемой стреловидностью крыла, разработан в КБ Туполева и является самым крупным в истории авиации сверхзвуковым самолетом. Он способен нести на борту 12 крылатых ракет, всё вооружение размещено внутри фюзеляжа. Бомбардировщик предназначен для поражения ядерным и обычным оружием наиболее важных целей. Каждый самолет оснащается четырьмя двигателями НК-32. Среди российских лётчиков получил прозвище «Белый лебедь».

С 1984 года началось серийное производство данного самолета. Решение о прекращении серийного выпуска Ту-160 было принято в январе 1992 года. К тому времени было выпущено 35 самолетов. В том же году Россия в одностороннем порядке прекратила полеты стратегической авиации в отдаленные регионы. К началу 2001 года, в соответствии с договором ОСВ-2, Россия имела в боевом строю 15 самолетов Ту-160, из которых шесть ракетоносцев были официально вооружены стратегическими крылатыми ракетами. 5 июля 2006 года на вооружение ВВС России был принят модернизированный Ту-160.

17 августа 2007 года Россия возобновила полеты стратегической авиации в отдаленных регионах на постоянной основе. 28 апреля 2008 года ВВС передали 16-й «Белый лебедь». Длина самолета составляет 54,1 метра, высота — 13,1 метра, площадь крыла 232 кв. метра. Экипаж четыре человека. Практическая дальность полета 14 тыс. км.

Сейчас на авиазаводе в Казани готовятся к серийному производству перспективного комплекса Дальней авиации Ту-160М2. Известно, что это будет практически новый стратегический бомбардировщик. Он получит современные вычислительные и бортовые системы и средства контроля, новую бесплатформенную инерциальную навигационную систему, усовершенствованные комплекс РЭБ и топливомерно-расходомерные системы, а также продвинутые системы управления вооружением.