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Подлодка «Великий Новгород» прибыла в Севастополь 

ТАСС 2 часа назад
Фото: Сергей Коньков/ ТАСС
Подводная лодка проекта 636.3 "Великий Новгород" впервые прибыла в Севастополь после вхождения в состав Черноморского флота. До этого экипаж выполнял задачи в Средиземном море, сообщили журналистам в пятницу в пресс-службе флота.
"Сегодня в Севастополе прошла торжественная церемония встречи большой дизельной подводной лодки "Великий Новгород" после совершения перехода и выполнения задач в Средиземном море. Ранее корабль благополучно прошел через черноморские проливы Дарданеллы и Босфор. Это первое прибытие субмарины в город-герой Севастополь после ее включения в состав Черноморского флота", — говорится в сообщении.
Уточняется, что на встрече подлодки присутствовали командование и ветераны соединения подводных лодок, представители правительства Севастополя, семьи членов экипажа. Церемония прошла под руководством командующего Черноморским флотом вице-адмирала Александра Моисеева.
"Командир подводной лодки капитан второго ранга Сергей Рябищенко доложил командующему флотом об успешном выполнении поставленных задач. За время нахождения в дальней морской зоне подводники выполняли задачи в составе постоянного соединения Военно-морского флота в Средиземном море, где провели боевые стрельбы комплексом крылатых ракет морского базирования "Калибр-ПЛ" по объектам террористов на территории Сирийской Арабской Республики", — добавили в пресс-службе.
Подводная лодка "Великий Новгород" — шестая в серии из шести субмарин проекта 636.3, построенных на "Адмиралтейских верфях" для Черноморского флота. Она предназначена для борьбы с надводными кораблями и подлодками, постановки минных заграждений, ведения разведки. Серию подлодок, к которой относится "Великий Новгород", отличает обновленный инерциальный навигационный комплекс, боевая информационно-управляющая система последнего поколения и современное ракетно-торпедное вооружение.
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Комментарии
Войска , Армия , Оружие , Александр Моисеев , Адмиралтейские верфи , Севастополь
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