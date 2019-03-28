Учения в Крыму: ЧФ подняли по тревоге

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В Керченском проливе отработали задержание «нарушителей» 

Деловая газета «Взгляд» + ещё 2 3 часа назад
В ходе учений в Крыму пограничные корабли и авиация совместно с Черноморским флотом предотвратили попытку условных иностранных военных кораблей-нарушителей пройти через Керченский пролив, сообщили в пресс-службе республиканского погрануправления ФСБ.
В четверг, 27 марта, в акватории Черного моря «прошли межведомственные учение на тему „Пресечение действий, направленных на нарушение морских транспортных коммуникаций и попыток незаконного прохода через Керченский пролив иностранных военных кораблей“, передает ТАСС.
Отмечается, что цели и задачи учений были достигнуты: „Силовики способны в кратчайшие сроки обезвредить нарушителя, отразить нападение противника, обеспечить безопасность судоходства и рыбопромысловой деятельности в акваториях Черного, Азовского морей и Керченского пролива“.
Учения проходили в районе мыса Опук, в них были задействованы силы и средства пограничных управлений ФСБ по Республике Крым и Краснодарскому краю, Черноморского флота, а также авиации ФСБ; велся огонь из корабельного, авиационного, стрелкового оружия по надводной цели.
Кроме того, оперативно-боевые подразделения высадились беспарашютным и абордажным способами на условные суда-нарушители.
Напомним, 25 ноября корабли ВМС Украины незаконно пересекли границу России. Их задержали у Керченского пролива.
Президент Владимир Путин назвал данный инцидент провокацией со стороны украинского лидера Петра Порошенко.
В марте стало известно, что Австралия вводит санкции против россиян из-за инцидента в Керченском проливе.
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Комментарии19
Войска , Армия , Видео , Петр Порошенко , Владимир Путин , ФСБ , ИТАР-ТАСС , Республика Крым
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