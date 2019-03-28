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Боевые расчёты ЗРПК «Панцирь» Черноморского флота провели тренировку по поиску и уничтожению воздушной цели 

ТК «Звезда» + ещё 2 28 марта 2019
Фото: ТК «Звезда»
Перед этим зенитчики совершили марш в заданный район в Крыму, где отработали действия по обустройству позиции на неподготовленной местности.
Расчеты зенитных ракетно-пушечных комплексов ЗРПК «Панцирь» Черноморского флота, несущие боевое дежурство по противовоздушной обороне (ПВО) в восточной части Крымского полуострова, провели тактико-специальную тренировку по поиску и уничтожению воздушной цели.
Зенитчики совершили марш в заданный район, где отработали действия по обустройству позиции на неподготовленной местности, обнаружению, идентификации, сопровождению и уничтожению воздушных целей условного противника.
При совершении марша в назначенный район расчеты отразили нападение диверсионно-разведывательной группы условного противника.
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Войска , Армия , Оружие , Республика Крым
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