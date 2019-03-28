Боевые расчёты ЗРПК «Панцирь» Черноморского флота провели тренировку по поиску и уничтожению воздушной цели

Перед этим зенитчики совершили марш в заданный район в Крыму , где отработали действия по обустройству позиции на неподготовленной местности.

Расчеты зенитных ракетно-пушечных комплексов ЗРПК «Панцирь» Черноморского флота, несущие боевое дежурство по противовоздушной обороне (ПВО) в восточной части Крымского полуострова, провели тактико-специальную тренировку по поиску и уничтожению воздушной цели.

Зенитчики совершили марш в заданный район, где отработали действия по обустройству позиции на неподготовленной местности, обнаружению, идентификации, сопровождению и уничтожению воздушных целей условного противника.

При совершении марша в назначенный район расчеты отразили нападение диверсионно-разведывательной группы условного противника.