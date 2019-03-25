В России предлагают ввести штраф за потерю электронного военного билета

Если военнослужащий потерял, уничтожил или испортил документы воинского учёта, ему придётся заплатить штраф. Соответствующий закон планируется рассмотреть на пленарном заседании Совета Федерации 27 марта.

Закон разработан группой сенаторов во главе с председателем Комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Виктором Бондаревым . Они предлагают внести в Кодекс об административных правонарушениях изменения, направленные на установление ответственности граждан, подлежащих воинскому учёту, за умышленную порчу, уничтожение либо небрежное хранение документов воинского учёта, повлекшее их утрату. Предлагается внести за порчу и потерю персональной электронной карты и справки взамен военного билета штраф от 100 до 500 рублей. Сейчас за это не установлено никаких санкций.

Электронный военный билет действует наряду с обычным военным билетом и содержит 60 параметров, в том числе данные о месте рождения, образовании, состоянии здоровья военнослужащего.