Если военнослужащий потерял, уничтожил или испортил документы воинского учёта, ему придётся заплатить штраф. Соответствующий закон планируется рассмотреть на пленарном заседании Совета Федерации 27 марта.
Закон разработан группой сенаторов во главе с председателем Комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Виктором Бондаревым. Они предлагают внести в Кодекс об административных правонарушениях изменения, направленные на установление ответственности граждан, подлежащих воинскому учёту, за умышленную порчу, уничтожение либо небрежное хранение документов воинского учёта, повлекшее их утрату. Предлагается внести за порчу и потерю персональной электронной карты и справки взамен военного билета штраф от 100 до 500 рублей. Сейчас за это не установлено никаких санкций.
Электронный военный билет действует наряду с обычным военным билетом и содержит 60 параметров, в том числе данные о месте рождения, образовании, состоянии здоровья военнослужащего.