Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В России предлагают ввести штраф за потерю электронного военного билета 

Парламентская газета + ещё 11 25 марта 2019
Если военнослужащий потерял, уничтожил или испортил документы воинского учёта, ему придётся заплатить штраф. Соответствующий закон планируется рассмотреть на пленарном заседании Совета Федерации 27 марта.
Закон разработан группой сенаторов во главе с председателем Комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Виктором Бондаревым. Они предлагают внести в Кодекс об административных правонарушениях изменения, направленные на установление ответственности граждан, подлежащих воинскому учёту, за умышленную порчу, уничтожение либо небрежное хранение документов воинского учёта, повлекшее их утрату. Предлагается внести за порчу и потерю персональной электронной карты и справки взамен военного билета штраф от 100 до 500 рублей. Сейчас за это не установлено никаких санкций.
Электронный военный билет действует наряду с обычным военным билетом и содержит 60 параметров, в том числе данные о месте рождения, образовании, состоянии здоровья военнослужащего.
Парламентская газета: последние новости
В Минобороны опровергли информацию об изменении порядка присвоения звания «старший лейтенант» Как на самом деле шла оборона Брестской крепости Россия представит уникальный танк — напечатанный на 3D-принтере
Комментарии9
Войска , Видео , Другое , Виктор Бондарев , Комитет Совета Федерации по обороне и безопасности , Совет Федерации
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Владельцы кафе в Тбилиси пожалели о сборе для россиян563
Жена Саакашвили поставила России условие235
Племянница Скрипаля заявила о его сделке с Британией14
Грузия отреагировала на возвращение РФ в ПАСЕ140
Умер Валерий Харченко1
Видео
03:11
МИД увидел след США в распространении Эболы
Политика
00:49
«Мерзкая карлица». Жена Доренко ответила Соловьеву
Общество
02:59
Россиянам запретят посещать Байкал
Экология Общество
05:20
Трамп пообещал Ирану уничтожение
В мире Азия
01:57
Допрос отравителя газировкой попал на видео
Происшествия
01:40
Названы поддержавшие Россию в ПАСЕ страны
Политика
01:40
Молдавия оправдалась за голос в пользу России в ПАСЕ
В мире
00:11
Росгвардейцы украли шампунь и попались
Происшествия
01:07
Идите к чертовой матери. Скорая отказала человеку с инсультом
Общество
03:26
Мэр Тбилиси обратился с призывом к россиянам
В мире Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение