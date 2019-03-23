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Строительством складов для техники в Европе США признали провал «военного шенгена» 

ФБА «Экономика сегодня» 23 марта 2019
Фото: Reuters
Строительство в Польше объекта для хранения оружия США и развертывание аналогов в Европе учтет оборонная стратегия Шойгу. Об этом ФБА "Экономика сегодня" рассказал завкафедрой политологии и социологии РЭУ им. Плеханова, эксперт Ассоциация военных политологов Андрей Кошкин.
"Мы видим, что США в последние годы существенно повысили интенсивность военных учений в Европе по противодействию России и возможным отработкам атак. Комплекс маневров выявил целый ряд недочетов как в американской армии, так и у военнослужащих НАТО — допущена масса ошибок при сопряжении разных войск для выполнения одной задачи. Дошло до того, что у берегов Норвегии потопили военный фрегат "Хельге Ингстад", допустив его столкновение с танкером.
Но главное, что при этом стало ясно Пентагону и командованию НАТО — вся военная машина Запада неэффективна из-за своей неповоротливости, громоздкости. На это не раз указывало и командование Минобороны РФ во главе с Сергеем Шойгу. Быстро перебрасывать военную технику из одного конца Европы в другой не получается — для этого нужны долгие процедуры согласований в рамках правил ЕС. То есть боевая мощь нивелируется тем, что ее невозможно развернуть в нужном месте. ", — отмечает аналитик.
Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что альянс планирует построить в Польше объект для хранения военной техники США. Возведение базы начнется уже летом и продолжится около двух лет. Стоимость проекта оценивается в $260 млн На объекте, по словам Столтенберга, планируется хранить американские бронированные машины, вооружения и боеприпасы. "Это показывает, как близко мы работаем с США", — сказал он. И добавил: база требуется "для укрепления расширившегося присутствия США в Польше".
"Идея так называемого "военного шенгена" в ЕС, которая по задумке могла существенно повысить мобильность военной техники в Европе, провалилась — Евросоюз ее не поддержал. Тогда США изменили стратегию на более, как им кажется, мудрую — обустроить крупные склады боевых вооружений там, где они наиболее необходимы стратегически. Тогда их не придется перебрасывать неделями. Однако и эта стратегия давно предсказана ведомством Шойгу.
Ход США логичен, и все указывало на то, что крупные базы с "законсервированными" вооружениями у границ РФ появятся — это был лишь вопрос времени. Потому в обустройстве безопасности российских границ от возможного нападения этот вариант заложен стратегией Шойгу изначально. И, разумеется, меры противодействия будут предприняты с учетом новых угроз и рисков — тем более, что ставка на военные склады не самая мудрая с точки зрения военной стратегии", — подчеркивает военный эксперт.
Сеть складов
Хранилище боевой техники и оружия США планируется разместить на территории авиабазы в Повидзе. Всего таких объектов под американские вооружения будет пять — еще два в Германии, по одному в Бельгии и Нидерландах. Они нужны, чтобы быстрее развернуть войска США в Европе. Столтенберг уточнил, что НАТО намерено реализовать также к 2021 году 250 проектов с целью модернизации транспортной инфраструктуры. Это, по его словам, позволит быстрее перебрасывать военную технику.
Весь 2018 год Варшава фактически выпрашивала военную базу у США — она предлагала разместить американский объект на своей территории, обустроить и содержать его за свой счет. Озвучивалась сумма от полутора до двух миллиардов евро, которые готова выделить Польша на первом этапе. Однако несколько дней назад стало известно, что амбиции поляков уменьшились — Варшава официально заявила, что не хочет создавать новую базу, а рассматривает лишь увеличение численности военного контингента США в стране.
"С одной стороны, США неплохо зарабатывают, резко повышая продажи Европе оружия и боевой техники для "стратегического складирования". С другой, они все сильнее "привязывают" к себе Европу, готовя ее к мысли о неизбежности нападения на Россию. Европейцы пока покорно молчат, но прекрасно понимают: поставки дополнительных вооружений Москва берет в расчет при подготовке превентивных мер, повышая свою безопасность.
Но так ли эффективны эти склады? Для оперативного использования вооружений технику из них нужно с использованием специальных правил извлечь, расконсервировать, испытать. Все это занимает немало времени. Минобороны РФ же учтет появление таких "консервов" у своих границ усилением целого ряда военных подразделений, в том числе ракетных и боевой авиации. Эти склады просто окажутся под прицелом для быстрого удара.
Вероятность, что концентрация боевой техники в Европе окажется стратегически верным решением, крайне мала. Россия обладает современным ракетным оружием, по точности и мощи превосходящими все мировые аналоги. Средства защиты от удара с воздуха у нас тоже самые современные в мире. Ведомство Шойгу знает, что об этом прекрасно осведомлены американцы, потому всерьез новая тактика американцев в ЕС российское командование не беспокоит. Противника не стоит недооценивать, но и переоценка рисков тоже смысла не имеет", — заключает Андрей Кошкин.
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Войска , Армия , Оружие , Сергей Шойгу , Йенс Столтенберг , Министерство обороны , ЕС , Пентагон , НАТО , ФБА "Экономика сегодня" , Норвегия , Польша , США
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