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На Южном Урале прошли учения уральской танковой дивизии 

Вести.Ru 1 час назад
Фото: РИА Новости
В общей сложности в масштабных мероприятиях приняли участие более тысячи военнослужащих, в том числе мотострелки из Свердловской области. Об этом сообщает ГТРК "Южный Урал".
Среди задач, которые стояли перед военнослужащими, ведение учебных боевых действий с беспилотниками, оборона важнейших промышленных и экономических объектов, отражение нападения условного противника, рассказали в пресс-службе Центрального военного округа. На полигоне были развернуты мобильные системы управления, разрабатывались маневры действий.
Военным необходимо было продемонстрировать умение быстро принять правильные тактические решения. Проверку прошла и разнообразная техника: танки Т-72, БТР-82А, артиллерийские установки "Гвоздика" и "Акации", минометы Ми-8, а также минометный комплекс под названием "Сани".
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Войска , Армия , Свердловская Область
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