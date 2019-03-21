Хелло, «Китти»! Как советская подлодка вспорола брюхо авианосцу США

Атомная подводная лодка с ядерным оружием, авианосная ударная группа и угроза масштабной катастрофы — ровно 35 лет назад, 21 марта 1984-го, в Японском море столкнулись советский атомоход К-314 и американский авианосец Kitty Hawk. Один из самых громких морских инцидентов между сверхдержавами по счастливой случайности обошелся без человеческих жертв и серьезных последствий. Позже, в 2000-м, Kitty Hawk снова попал на первые полосы газет, когда мощную систему ПВО ударной группы прорвали российские военные летчики. Об этих двух эпизодах недавней истории — в материале РИА Новости

Погоня за авианосцем

В марте 1984-го события развивались стремительно. В Японское море входит мощная эскадра во главе с авианосцем USS Kitty Hawk. Этот плавучий аэродром водоизмещением 76 тысяч тонн числился в ВМС США в 1961-го. На борту — около сотни самолетов разного типа. Флагман опекают несколько крейсеров, фрегаты, эсминцы с управляемым ракетным оружием и суда обеспечения. Ударная группа направляется к берегам Южной Кореи для участия в совместных учениях Team Spirit '84.

Активность кораблей потенциального противника вблизи границ СССР не остается без внимания Тихоокеанского флота. Слежку за действиями и перемещением авианосной группировки поручают экипажу атомной подводной лодки К-314 проекта 671 "Ерш". Подлодка вооружена торпедами калибра 533 миллиметра, минами и противолодочным комплексом "Вьюга", ракетоторпеды которого снаряжались ядерными боеголовками и могли потопить вражеский корабль на дальности более сорока километров.

Через несколько суток автономного плавания "Ерш" выходит на авианосную группу. Акустики неделю сохраняют контакт с объектом слежки, лодка следует за авианосцем по пятам, оставаясь незамеченной. Все было штатно, пока недалеко от южнокорейского побережья не произошла задержка при очередном выходе "Ерша" на связь с командным пунктом. Ударная группа сразу оторвалась более чем на двадцать миль. Контакт потеряли. Командиру субмарины капитану второго ранга Владимиру Евсеенко не остается ничего, кроме как нагонять американцев на полном ходу. Этим подводники быстро выдают себя — в таком режиме атомоход шумит намного сильнее. Акустики "Китти Хока" быстро засекли его, и авианосная группа легла в дрейф, уйдя в полное радиомолчание. Палубная авиация прекратила полеты.

Полный контакт

Снова выйти на группу "Ершу" помог большой противолодочный корабль "Владивосток", который находился неподалеку. С БПК пришли точные координаты американцев. Двадцать первого марта экипаж советской подлодки визуально обнаружил группировку кораблей в 150 милях от берегов Южной Кореи. Слежение осуществляли из подводного положения. Через некоторое время командир решил уточнить обстановку и всплыл под перископ. Поднявшись на глубину десять метров, Евсеенко увидел бортовые огни американских кораблей на расстоянии всего 20-30 кабельтовых (четырех-пяти километров). Но внезапно подводную лодку сотряс мощный удар, через несколько секунд — еще один. Оказалось, что авианосец находился гораздо ближе и оба корабля шли встречным курсом. К-314 угодила в самый центр авианосной группы, "Китти Хок" на полном ходу налетел на подлодку. Повторное столкновение повредило гребной вал, "Ерш" быстро терял ход.

Тут уже не до слежки. Подводная лодка экстренно всплыла. Мгновенно прилетела американская авиация — нельзя же упустить редкую возможность безнаказанно сфотографировать и изучить с воздуха новейший советский атомоход. Поспешивший на помощь буксир оттащил поврежденный корабль в пункт базирования — в сопровождении самолетов и фрегатов потенциального противника.

Учения Team Spirit свернули. "Китти Хок" отправился в японскую военно-морскую базу Йокосука на ремонт: в днище авианосца была пробоина четыре на шесть метров — от советского винта. Причем в опасном месте — неподалеку от цистерн с авиационным топливом, из-за чего в море вытекло несколько тысяч тонн керосина. Только чудом на корабле не возник пожар. С командиром "Ерша" Владимиром Евсеенко после инцидента не церемонились: сняли с должности и отправили дослуживать на берег.

Нежданные гости

Столкновение К-314 с "Китти Хоком" было обидным для всех подводников Тихоокеанского флота. Реванш спустя 16 лет взяли российские военные летчики, полностью вскрывшие систему противовоздушной обороны авианосной ударной группы (АУГ) во главе все с тем же "Китти Хоком". В октябре 2000-го АУГ выполняла задачи в Японском море в рамках учений с южнокорейскими коллегами. В нейтральных водах примерно в шестистах километрах от Владивостока на авианосец спикировали два самолета-разведчика Су-24МР ВВС России, возникшие словно ниоткуда. Несколько раз пройдя над палубой "Китти Хока" на предельно низкой высоте, летчики тщательно засняли все, что там происходило.

Деталями той уникальной операции с РИА Новости поделился ее непосредственный участник — командир авиационной эскадрильи 799-го отдельного разведывательного авиаполка полковник в отставке Александр Ренев , управлявший одним из самолетов.

"Меня они профукали, — вспоминает он. — Первый раз я прошел на высоте 30 метров, второй и третий — на высоте 50 метров. Облет продолжался примерно 20 минут. После второго прохода, когда я уже все сфотографировал, с палубы авианосца взлетел F-18. Он попытался приблизиться ко мне, но сопровождающий меня Су-27 не позволил. "Сушка" прижалась ко мне метров на десять-пятнадцать, F-18 тоже летел рядом. И так тройкой мы закончили облет".

Второй российский самолет-разведчик американцы не подпустили — над авианосцем уже кружили несколько F-14. Они отжимали Су-24, "подлезали" под него и не давали снизиться ниже пятисот метров.

"Когда я прошел и передал координаты, помимо F-18 и пары F-14, над авианосцем висела "вертушка". Второй экипаж сфотографировал "Китти Хок" только со стороны", — уточняет Ренев.

По словам летчика, несмотря на координаты, полученные от командования Тихоокеанского флота, авианосец обнаружили не сразу. ТОФ указал конкретную точку, но на согласование вылета с Генштабом ушло много времени, поэтому группа успела переместиться.

"В эту точку, естественно, не пошли, — рассказывает Ренев. — Ведь авианосец — как акула: постоянно движется со скоростью 20-25 узлов. Сближались с ним на высоте всего 50 метров — ни одна зараза нас не видела. Причем пилоты Су-27 не знали, куда мы летим, — им дали команду сопровождать, и все. Когда потом разговаривал с летчиком-истребителем, молодым парнем, он был в восхищении — до этого никогда не пилотировал на предельно малых высотах. Точные координаты не знали, летели наугад. Топливо было на исходе, и мы уже собирались уходить. Но вдруг штурман увидел справа мачты командной рубки над поверхностью моря. Говорит: глянь, командир — антенны. Приподнялись немного, а там эта махина стоит".

Эффектная фотосессия

"Китти Хок" шел из японского порта Отару в Южную Корею после завершения военно-морских учений и в момент появления российских самолетов заправлялся топливом от танкера. Из охранения — только один эсминец УРО. Его, кстати, "сушки" тоже отсняли со всех сторон. Остальные корабли находились в стороне, на расстоянии десяти-пятнадцати километров. Летчики застали экипаж "Китти Хока" врасплох.

"Зайти в третий раз с моей стороны было уже наглостью, — отмечает Ренев. — Мы вскрыли все — систему ПВО, систему охранения, узнали о вооружении, о времени реагирования. Эта операция имела и огромное политическое значение. По крайней мере, вот уже минуло 19 лет, а американцы оружием в Японском море не бряцают. Они же думали, что у нас вообще авиация не летает".

После инцидента должностей лишилось все руководство системы ПВО авианосной группы, а также командир авиакрыла. Американская пресса жестко критиковала ВМС, да и сами моряки о действиях экипажа "Китти Хока" отзывались нелестно. В частности, это подтверждает электронное письмо, отправленное с борта авианосца одним из членов экипажа и перехваченное российскими военными. Текст пересыпан нецензурными выражениями.

"Одним словом, через 40 минут после объявления тревоги русские Су-27 и Су-24 на скорости 500 узлов прошли над башней "Китти Хока". Прямо как в "Топ Ган", офицеры на мостике расплескали свой кофе. Я посмотрел на капитана — его лицо было багровым", — пишет моряк.

По словам Ренева, сфотографировать американский авианосец с такой небольшой высоты до этого удавалось только однажды. В середине 1970-х подобную операцию провел экипаж советского дальнего бомбардировщика Ту-16Р. А на вопрос, могли бы американцы открыть по разведчикам огонь, летчик ответил просто:

"Могли бы. Если бы успели".

При этом Александр Ренев резко раскритиковал поступок российских военных, выславших кадры аэрофотосъемки командиру авиакрыла "Китти Хока" по электронной почте: