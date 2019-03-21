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В Приморье штурмовики Су-25 сели на «зараженный» химоружием аэродром 

Российская Газета 1 час назад
Фото: Российская Газета
В Приморье во время летно-тактических учений штурмовики Су-25 авиационного полка Восточного военного округа отработали посадку на условно поврежденный и зараженный химическим оружием аэродром.
Как рассказал начальник отдела информационного обеспечения пресс-службы ВВО по Тихоокеанскому флоту капитан 2 ранга Николай Воскресенский, прежде чем приземлиться, самолеты проходили над аэродромом на предельно низкой высоте, чтобы определить, как сильно и где «повреждена» полоса, и, только оценив ситуацию, пилоты принимали решение о посадке.
Ситуация осложнялась тем, что для создания тактического фона учения применялись специальные дымы. На земле летчиков встречал технический персонал и военные химики. Экипажи одевали противогазы и эвакуировались санитарным транспортом, а самолеты отправляли на очистку обеззараживающим составом.
Кроме того, отметил Воскресенский, экипажи штурмовиков выполняли сложный пилотаж, совершенствовали боевое маневрирование на средних и малых высотах, а в темное время суток отработали взлет и заход на посадку по освещаемой полосе.
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Войска , Армия , Оружие
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