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Пентагон: Россия и Китай рассматривают космос как театр боевых действий 

Р-Спорт + ещё 1 14 часов назад
Фото: Р-Спорт
ВАШИНГТОН, 20 мар — РИА Новости. Россия и Китай рассматривают космос как театр боевых действий, Китай быстро наращивает свое присутствие в космосе, утверждает и. о. министра обороны США Патрик Шэнахан.
"Китай и Россия уже рассматривают космос как театр боевых действий. Китай быстро продвигается в плане увеличения своего присутствия в космосе. В прошлом году его правительство вывело на орбиту 38 ракет — это более чем в два раза больше, чем в 2017 году", — заявил Шэнахан, выступая в Центре международных стратегических исследований в Вашингтоне.
При этом он не уточнил, сколько именно космических кораблей военного или двойного назначения было выведено на орбиту.
В конце февраля президент США Дональд Трамп подписал распоряжение о создании Космических войск для отражения агрессии и защиты национальных интересов в космосе. В России заявили, что тем самым США создают предпосылки к милитаризации космического пространства своими намерениями использовать космос в военных целях и России придется отвечать на возможные угрозы зеркальными и асимметричными мерами.
Президент РФ Владимир Путин в начале февраля говорил, что Россия приостанавливает участие в договоре о ликвидации ракет средней и меньшей дальности в ответ на озвученное накануне аналогичное решение администрации США, Москва будет развивать новые ракетные технологии, но при этом не станет втягиваться в гонку вооружений. Также Путин отметил, что будет ждать предложений, как Россия планирует ответить на возможное размещение другими странами оружия в космосе.
Начальник Генштаба Вооруженных сил России генерал армии Валерий Герасимов в начале марта призвал военных ученых активизировать поиск и внедрение средств противодействия возможным военным действиям вероятного противника в космосе и из космоса. По его словам, США своими действиями создают предпосылки для милитаризации космоса.
В свою очередь официальный представитель МИД КНР Гэн Шуан в среду заявил, что США, обвиняя Китай и Россию в якобы создании угроз в космическом пространстве, на самом деле ищут предлог для оправдания своего стремления к военному превосходству и разработок передовых вооружений.
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Войска , Азия , Армия , Наука и техника , Оружие , США , Патрик Шэнахан , Дональд Трамп , Владимир Путин , Валерий Герасимов , Генштаб , МИД , Пентагон , Администрация США , РИА Новости , Китай
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