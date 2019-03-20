Пентагон: Россия и Китай рассматривают космос как театр боевых действий

"Китай и Россия уже рассматривают космос как театр боевых действий. Китай быстро продвигается в плане увеличения своего присутствия в космосе. В прошлом году его правительство вывело на орбиту 38 ракет — это более чем в два раза больше, чем в 2017 году", — заявил Шэнахан, выступая в Центре международных стратегических исследований в Вашингтоне.

При этом он не уточнил, сколько именно космических кораблей военного или двойного назначения было выведено на орбиту.

В конце февраля президент США Дональд Трамп подписал распоряжение о создании Космических войск для отражения агрессии и защиты национальных интересов в космосе. В России заявили, что тем самым США создают предпосылки к милитаризации космического пространства своими намерениями использовать космос в военных целях и России придется отвечать на возможные угрозы зеркальными и асимметричными мерами.

Президент РФ Владимир Путин в начале февраля говорил, что Россия приостанавливает участие в договоре о ликвидации ракет средней и меньшей дальности в ответ на озвученное накануне аналогичное решение администрации США , Москва будет развивать новые ракетные технологии, но при этом не станет втягиваться в гонку вооружений. Также Путин отметил, что будет ждать предложений, как Россия планирует ответить на возможное размещение другими странами оружия в космосе.

Начальник Генштаба Вооруженных сил России генерал армии Валерий Герасимов в начале марта призвал военных ученых активизировать поиск и внедрение средств противодействия возможным военным действиям вероятного противника в космосе и из космоса. По его словам, США своими действиями создают предпосылки для милитаризации космоса.