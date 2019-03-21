Су-34 показали высший пилотаж на Урале: видео 

К манёврам в небе над Южным Уралом были привлечены экипажи смешанного авиационного соединения, дислоцированного в Челябинской области и недавно перевооружённого на новые типы самолётов. Лётчики нанесли бомбовые удары по мишеням с пикирования, используя современное навигационно-прицельное оборудование, установленное на самолётах. Штурманы отработали уничтожение наземных целей с помощью 30-миллиметровых авиационных пушек, применяя коллиматорные прицелы.
Минобороны России отметило, что в ходе учений также отрабатывалась групповая слётанность для выполнения боевых задач по наземным целям, виражи на максимальном и форсажном режимах работы двигателя с целью изучения манёвренных характеристик Су-34. Экипажи выполнили элементы высшего пилотажа: «петлю Нестерова», «косую петлю», горизонтальные бочки, пикирование, горки. В учениях были задействованы 10 Су-34 и более 50 человек лётного и инженерно-технического состава.