Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Су-34 показали высший пилотаж на Урале: видео 

Популярная механика + ещё 2 2 часа назад
Фото: Популярная механика
К манёврам в небе над Южным Уралом были привлечены экипажи смешанного авиационного соединения, дислоцированного в Челябинской области и недавно перевооружённого на новые типы самолётов. Лётчики нанесли бомбовые удары по мишеням с пикирования, используя современное навигационно-прицельное оборудование, установленное на самолётах. Штурманы отработали уничтожение наземных целей с помощью 30-миллиметровых авиационных пушек, применяя коллиматорные прицелы.
Минобороны России отметило, что в ходе учений также отрабатывалась групповая слётанность для выполнения боевых задач по наземным целям, виражи на максимальном и форсажном режимах работы двигателя с целью изучения манёвренных характеристик Су-34. Экипажи выполнили элементы высшего пилотажа: «петлю Нестерова», «косую петлю», горизонтальные бочки, пикирование, горки. В учениях были задействованы 10 Су-34 и более 50 человек лётного и инженерно-технического состава.
Популярная механика: последние новости
Американская пилотируемая космонавтика снова задерживается Американскую сверхтяжелую ракету SLS не успеют подготовить к запуску в 2020 году Обновлённые фрегаты вооружат 48 «Калибрами»
Комментарии
Войска , Армия , Оружие , Министерство обороны , Челябинская Область
Читайте также
Видео
Пока вы спали: Почему Москва и Минск снова поссорились
Общество
Новое ЧП в Третьяковке
Происшествия Статьи
«Ликвидируем к вечеру»: Трамп сделал грозное заявление
Конфликты Армия
Началову похоронили в «счастливом» платье
Шоу-бизнес
США послали военный «сигнал» для России и Крыма
Армия
Раскрыты детали «особого» разговора Путина с Назарбаевым
Политика
На похоронах Началовой вспомнили о ее долгах
Шоу-бизнес
Появилось видео перехвата бомбардировщика США над Балтикой
Армия Оружие
Приехавшие на ЧМ нигерийки попали в секс-рабство в Москве
Происшествия Криминал
Сторонники Астаны и Нурсултана подрались в Казахстане
СНГ В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение