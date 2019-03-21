Глава шведской военной разведки: российская угроза — это не только «Искандеры»

Россия продолжает вооружаться, констатирует шведская военная разведка в ежегодном отчете. По ее прогнозам, в ближайшие годы пространство вокруг Швеции будет охвачено противостоянием между Россией с одной стороны и США НАТО — с другой. Швеция зациклилась на «Искандерах» в Калининграде и забывает, что Россия сильна и в другом, предостерегает глава разведки Гуннар Карлсон.

Россия продолжает вооружаться, а Китай питает все больший интерес к шведским подступам, констатирует шведская военная разведка МУСТ (MUST, Militära underrättelseoch säkerhetstjänsten) в свежем ежегодном отчете.

По прогнозам МУСТ, в ближайшие годы пространство вокруг Швеции будет охвачено противостоянием между Россией с одной стороны и США/НАТО — с другой. Разведка также отмечает потенциал для «дальнейшей поляризации».

«В настоящее время игроки почти не выказывают готовности к сближению, чтобы отвечать на вызовы совместно», — пишет МУСТ.

Глава МУСТ генерал-майор Гуннар Карлсон (Gunnar Karlson) говорит, что Россия в прошлом году продолжила модернизировать свой арсенал и укреплять военную мощь.

«Правда ли, что Россия усилила свое военное присутствие в Балтийском море?»

«Больше русских не стало, но они стали сильнее. Так что можно сказать, что да», — отвечает Гуннар Карлсон.

«Шведская идея фикс»

Карлсон отметил, что перевооружение России — процесс медленный, но непрерывный. Так, устарелые самолеты и корабли постепенно заменяются современными, а программа военных учений все время усложняется.

В прошлом году Россия разместила в Калининградской области новые ракеты «Искандер». Оттуда они могут долететь до самой Швеции.

«Почему Швеция так зациклена на «Искандерах" в Калининграде, понять трудно», — отзывается Карлсон.

По его словам, в Калининградской области уже размещены и другие ракетные системы. Кроме того, «Искандеры» базируются и в других частях страны и могут быть передислоцированы в любой момент, отметил он.

«За этим приходится постоянно следить. Россия делает ставку на дальнобойное оружие, и модернизация «Искандеров" — отличный тому пример», — указывает Карлсон.

Рост китайского присутствия

1 марта прошлого года российский президент Владимир Путин выступил с резонансным докладом о будущем оружии, упомянув, в частности, гиперзвуковые ракеты на атомной тяге.

Гуннар Карлсон считает, что российская сторона охотно делает подобные заявления, чтобы привлечь внимание.

«Зачастую речь идет о начинаниях, которые еще в зачаточном состоянии и материализуются очень нескоро», — отмечает он.

Свою активность в пространстве вокруг Швеции наращивает еще одна сверхдержава — Китай. Благодаря глобальному потеплению Китай делает ставку на развитие путей сообщения в Арктике. Эта инициатива получила название «Полярный шелковый путь».

«Он здорово приблизит Китай к рынкам сбыта в США и Северной Европе», — отмечает Карлсон.

Стремление обзавестись базами

Если Китай решит развивать военные базы за рубежом, то нельзя будет исключить появление новых рисков.

«По всему миру мы наблюдаем стремление Китая обзавестись военными базами. Например, в том же Сомали или в Шри-Ланке — это, пожалуй, самые известные примеры, — говорит Гуннар Карлсон. — Рано или поздно встанет вопрос, не захочет ли Китай военные базы и в нашей части света, пусть это пока еще и неактуально».

Китай активно строит авианосцы, а это, возможно, говорит о желании использовать военную мощь по всему миру.

«Это символизирует готовность перемещать войска в любую точку мира», — считает Карслон.

Тайм-аут затянулся

В годовом отчете отмечается, что иностранные разведывательные службы — в том числе китайские — ведут себя в Швеции все активнее.

Речь идет о попытках заполучить данные о техническом уровне вооруженных сил Швеции, их оперативных способностях или долгосрочных планах.

1 апреля в силу вступает новый закон, обязывающий власти и предприятия усилить меры по защите конфиденциальной информации.

Гуннара Карлсона беспокоит, что власти не уделяют этой проблеме должного внимания.

«Даже руководству оборонного сектора следует больше работать над безопасностью», — призывает он.

По его словам, такое отношение объясняется тем, что долгие годы угрозы извне были не столь заметны.

«У некоторых этот, скажем так, стратегический тайм-аут еще продолжается».

Гуннар Карлсон хотел бы, чтобы правительство предъявило четкие требования по безопасности: так ведомствам станет проще отчитываться.

Служба военной разведки и безопасности (МУСТ) числится подразделением Генштаба

Задача МУСТ — отслеживать угрозы шведским вооруженным силам. Это может быть вражеская разведка (шпионаж и распознавание сигналов), преступность, терроризм, саботаж и подрывная деятельность.

Подразделение также ведет разведывательную работу в поддержку шведской внешней политики, политики безопасности и обороны. МУСТ отвечает за безопасность военных за рубежом и контролирует международную разведывательную работу.

Приблизительно 30% личного состава составляют кадровые военные, а 7% — гражданские специалисты.

Eskilstuna Kuriren, Швеция