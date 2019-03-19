Старейший подводник рассказал, как попал на флот

Старейший моряк-подводник России , участник Великой Отечественной войны, капитан 1-го ранга Юлий Порфирьевич Ксюнин в феврале отметил 105-летний юбилей.

Юлий Ксюнин родился в Томске в 1914 году. Начал свою учебу в Дзержинском военно-морском училище в Санкт-Петербурге в 1934 году. Начиная с 1939 года служил на Тихоокеанском флоте в районе Владивостока

В 1945 году участвовал в подготовке и высадке десанта в Северную Корею, где бойцы Красной армии должны были захватить порты и военно-морские базы японцев.

Служил на Русском острове, занимал пост старшего офицера штаба Тихоокеанского флота, а затем — начальника Военно-морского учебного центра добровольного общества содействия Военно-Морскому флоту. В 1951 году Ю. П. Ксюнин — военный представитель Главного управления кораблестроения Военно-Морского флота в Красноярске, Ярославле, ГДР.

В 1960 году уволен в запас, после чего переехал в Тамбов, где преподавал в высших и средних профессиональных учебных заведениях.

Награжден орденами Красного Знамени, Отечественной войны II степени, Красной Звезды, медалью к ордену «За заслуги перед Отечеством» IVстепени, медалями «За боевые заслуги», «За победу над Германией» и «За победу над Японией».