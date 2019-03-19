Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Старейший подводник рассказал, как попал на флот 

ТК «Звезда» 6 часов назад
Фото: ТК «Звезда»
Старейший моряк-подводник России, участник Великой Отечественной войны, капитан 1-го ранга Юлий Порфирьевич Ксюнин в феврале отметил 105-летний юбилей.
Юлий Ксюнин родился в Томске в 1914 году. Начал свою учебу в Дзержинском военно-морском училище в Санкт-Петербурге в 1934 году. Начиная с 1939 года служил на Тихоокеанском флоте в районе Владивостока.
В 1945 году участвовал в подготовке и высадке десанта в Северную Корею, где бойцы Красной армии должны были захватить порты и военно-морские базы японцев.
Служил на Русском острове, занимал пост старшего офицера штаба Тихоокеанского флота, а затем — начальника Военно-морского учебного центра добровольного общества содействия Военно-Морскому флоту. В 1951 году Ю. П. Ксюнин — военный представитель Главного управления кораблестроения Военно-Морского флота в Красноярске, Ярославле, ГДР.
В 1960 году уволен в запас, после чего переехал в Тамбов, где преподавал в высших и средних профессиональных учебных заведениях.
Награжден орденами Красного Знамени, Отечественной войны II степени, Красной Звезды, медалью к ордену «За заслуги перед Отечеством» IVстепени, медалями «За боевые заслуги», «За победу над Германией» и «За победу над Японией».
ТК «Звезда»: последние новости
Минобороны показало испытания подводного ракетоносца типа «Борей» Эксперт объяснил превосходства С-400 над американскими системами Подводная лодка «Старый Оскол» Черноморского флота вышла в море для выполнения мероприятий боевой подготовки
Комментарии
Войска , Армия , Владивосток , Дзержинский , Санкт-Петербург , Томск
Читайте также
Видео
Киев отомстил поехавшей в Крым украинской журналистке
Украина
Началова увлеклась китайскими таблетками перед смертью
Шоу-бизнес
У Началовой был рак
Шоу-бизнес
Рассекречены детали разговора Путина и Назарбаева
Политика
МИД угомонил возмутившийся после ноты протеста Киев
Политика
Занавес. Назарбаев уходит
В мире СНГ
Зеленскому предрекли третий Майдан
Украина В мире
Путин заговорил на украинском
Политика
Путин позвонил Назарбаеву
Политика
В Германии потребовали «срочно» снять санкции с РФ
Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение