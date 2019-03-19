В Алтайском крае по тревоге подняты мотострелки ЦВО

В ходе мероприятия военнослужащие отработают вопросы организации взаимодействия с приданными подразделениями и оборудования огневых позиций для ведения оборонительного боя.

Подразделения мотострелковой бригады Центрального военного округа (ЦВО), дислоцированной в Алтайском крае , в рамках тактического учения подняты по тревоге. В мероприятии принимают участие более 1000 военнослужащих, задействовано около 200 единиц вооружения и военной техники.

Мотострелки, получив штатное вооружение и подготовив технику к совершению марша, выдвинулись в район проведения учения, которое будет проходить в течении недели. Военнослужащие отработают вопросы организации взаимодействия с приданными подразделениями, оборудования огневых позиций для ведения оборонительного боя, а также ряд учебно-боевых задач по ведению разведывательно-поисковых действий и блокированию условного противника.