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Эксперт объяснил, почему С-400 лучшая система в мире 

ТК «Звезда» 1 час назад
Фото: РИА Новости / Сергей Мальгавко
С-400 является лучшей системой в мире.
Российские зенитные ракетные системы С-400 превосходят американские. Так считает политолог Дмитрий Михеев. Об отличиях ЗРК он рассказал в программе «Сегодня утром» на «Звезде».
«С-400 является лучшей системой в мире, но сейчас появляется С-500 и так далее. Американские системы имеют серьезный недостаток: они стреляют в определенном направлении, иначе им надо разворачиваться. А наши взлетают и потом маневрируют», — заявил Михеев.
Он добавил, что у российских систем выше скорость и их быстрее можно запустить.
«Это очень важно, потому что выигрывать несколько минут может быть принципиально», — уверен эксперт.
Ранее сообщалось, что четыре дивизиона зенитных ракетных систем С-400 «Триумф» ВВС и ПВО Южного военного округа были развернуты на Крымском полуострове за последние два года.
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