В ВМФ запланировали увеличить группировку «Бореев» 

В командовании ВМФ России рассматривают возможность увеличения группировки атомных стратегических ракетоносцев класса «Борей» с восьми до десяти единиц, сообщил информированный источник.
По словам источника, в данный момент «рассматривается вариант дополнительного заказа еще двух атомных стратегических подводных лодок класса „Борей“, чтобы довести общую численность группировки до десяти», передает РИА «Новости».
В случае положительного решения эти лодки войдут в новую госпрограмму вооружений после 2027 года.
В настоящее время по госпрограмме вооружений в интересах ВМФ планируется построить восемь субмарин данного класса.
Из них уже построены и вошли в состав флота три: «Юрий Долгорукий», «Александр Невский» и «Владимир Мономах». «Князь Владимир» должен быть сдан флоту в 2019 году.
АПЛ стратегического назначения «Борей» имеют длину 170 метров, ширину — 13,5 метра, а также полное водоизмещение –24 тыс. тонн; они способны нести на борту до 16 межконтинентальных баллистических ракет морского базирования Р-30 «Булава».
Напомним, моряки-подводники ВМФ России отмечают 19 марта свой профессиональный праздник.
Ранее адмирал Николай Евменов сообщил, что через 15-20 лет Северный флот будет полностью модернизирован, а «основу подводных сил (…) будут составлять модернизированные корабли проектов „Борей“ и „Ясень“.