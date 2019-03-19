Новый подводный ракетоносец типа «Борей» показал себя в деле

На кадрах можно увидеть, как экипаж ракетоносца готовится к отплытию. Затем субмарина начинает движение у поверхности воды на полном ходу.

Испытания нового ракетоносца типа «Борей» прокомментировал главнокомандующий Военно-морским флотом (ВМФ) России адмирал Владимир Королев . По его словам, сейчас в стране налажено серийное производство неатомных подлодок проектов 636.3 и 677, а также атомных подлодок проектов «Ясень» и «Борей», которые должны стать основой подводных сил страны.

В пресс-службе ВМФ отметили, что группировка морских стратегических ядерных сил поддерживается за счет строительства новых атомных ракетоносцев типа «Борей» с ракетным комплексом «Булава». Помимо этого, обеспечивается техническая готовность ракетных подлодок стратегического назначения РПЛСН третьего поколения с ракетным комплексом «Синева».