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Новый подводный ракетоносец типа «Борей» показал себя в деле 

Rambler News Service + ещё 25 1 час назад
Фото: RT на русском
Министерство обороны России показало испытания нового ракетоносца типа «Борей» по случаю празднования Дня моряка-подводника. Видеозапись испытаний опубликовал сайт телеканала «Звезда».
На кадрах можно увидеть, как экипаж ракетоносца готовится к отплытию. Затем субмарина начинает движение у поверхности воды на полном ходу.
Испытания нового ракетоносца типа «Борей» прокомментировал главнокомандующий Военно-морским флотом (ВМФ) России адмирал Владимир Королев. По его словам, сейчас в стране налажено серийное производство неатомных подлодок проектов 636.3 и 677, а также атомных подлодок проектов «Ясень» и «Борей», которые должны стать основой подводных сил страны.
В пресс-службе ВМФ отметили, что группировка морских стратегических ядерных сил поддерживается за счет строительства новых атомных ракетоносцев типа «Борей» с ракетным комплексом «Булава». Помимо этого, обеспечивается техническая готовность ракетных подлодок стратегического назначения РПЛСН третьего поколения с ракетным комплексом «Синева».
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Комментарии1
Войска , Армия , Оружие , Владимир Королев , Министерство обороны , ТК "Звезда"
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