Путин обещал офицерам ВМФ помочь оставлять себе кортики

Севастополя. Президент России Владимир Путин пообещал разобраться с бюрократическими препятствиями, которые мешают уходящим с военной службы офицерам Военно-морского флота оставить себе кортики. О проблеме главе государства сообщили на встрече с представителями общественности Крыма

«Мы с этим разберемся. Но формально на сегодняшний день человек, который отслужил не менее 20 календарных лет, имеет право оставить у себя этот знак воинской доблести и чести», — сказал Путин.

По словам одного из участников встречи, чиновники создали целый ряд препятствий для реализации этого права. В частности, для этого необходимо иметь сейф для хранения холодного оружия и получить разрешение Росгвардии.

Ранее Владимир Путин на благотворительном хоккейном вечере в сочинском Ледовом дворце «Роза Хутор» пообещал маленькой девочке Кристине Ажимовой исполнить её мечту — прокатиться на яхте.