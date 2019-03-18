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Путин обещал офицерам ВМФ помочь оставлять себе кортики 

News.ru + ещё 1 1 час назад
Фото: News.ru
Президент России Владимир Путин пообещал разобраться с бюрократическими препятствиями, которые мешают уходящим с военной службы офицерам Военно-морского флота оставить себе кортики. О проблеме главе государства сообщили на встрече с представителями общественности Крыма и Севастополя.
«Мы с этим разберемся. Но формально на сегодняшний день человек, который отслужил не менее 20 календарных лет, имеет право оставить у себя этот знак воинской доблести и чести», — сказал Путин.
По словам одного из участников встречи, чиновники создали целый ряд препятствий для реализации этого права. В частности, для этого необходимо иметь сейф для хранения холодного оружия и получить разрешение Росгвардии.
Ранее Владимир Путин на благотворительном хоккейном вечере в сочинском Ледовом дворце «Роза Хутор» пообещал маленькой девочке Кристине Ажимовой исполнить её мечту — прокатиться на яхте.
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Войска , Армия , Владимир Путин , Республика Крым , Севастополь
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