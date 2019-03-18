США могут оставить в Сирии около тысячи военных, пишут СМИ

Власти США могут оставить в Сирии около тысячи военных, сообщает издание Wall Street Journal со ссылкой на источники.

Ранее пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс заявила, что США оставят в Сирии миротворческую группу около 200 человек. В настоящее время в Сирии находятся около 2 тысяч американских военных. Агентство Рейтер со ссылкой на высокопоставленного представителя американской администрации сообщало, что США намерены оставить в стране до 400 военнослужащих, причем убеждают европейских союзников разместить там до 1,5 тысячи военных.

Согласно данным Wall Street Journal, США "планируют продолжить работу с курдскими силами, несмотря на угрозы Турции пересечь границу и напасть на курдов". По словам источников, в связи с подобными планами около тысячи военнослужащих могут остаться на территории Сирии.

При этом отмечается, что точное число американского военного контингента в Сирии может измениться в связи с тем, что президент Дональд Трамп может сдержать планы военных, "если решит, что оставлять так много американцев в Сирии слишком рискованно", пишет газета.

США и их союзники с 2014 года проводят операцию против ИГ* в Ираке и Сирии, причем в Сирии действуют без разрешения властей страны. В декабре прошлого года президент США Дональд Трамп объявил, что американские войска будут выведены из Сирии в связи с победой над ИГ*.

* Запрещённая в России террористическая организация