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Reuters: бывший сотрудник разведки США признал себя виновным в шпионаже в пользу Китая 

ТАСС 7 часов назад
Фото: ТАСС
Бывший сотрудник военной разведки США Рон Рокуэлл Хансен признал вину в шпионской деятельности в пользу Китая. Об этом в пятницу сообщает агентство Reuters со ссылкой на министерство юстиции США.
Хансен обвиняется в передаче в Китай информации военного характера за вознаграждение в "сотни тысяч долларов", передает агентство сообщение ведомства.
В июне бывший сотрудник разведывательного управления министерства обороны (РУМО) США был арестован по обвинению в осуществлении шпионской деятельности на территории Соединенных Штатов в пользу КНР. Он был задержан в аэропорту Сиэтла (штат Вашингтон), откуда намеревался вылететь рейсом в КНР. МИД КНР не комментировал ситуацию.
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Войска , Армия , США , МИД , Министерство юстиции США , Reuters , Китай
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