Reuters: бывший сотрудник разведки США признал себя виновным в шпионаже в пользу Китая

Бывший сотрудник военной разведки США Рон Рокуэлл Хансен признал вину в шпионской деятельности в пользу Китая . Об этом в пятницу сообщает агентство Reuters со ссылкой на министерство юстиции США Хансен обвиняется в передаче в Китай информации военного характера за вознаграждение в "сотни тысяч долларов", передает агентство сообщение ведомства. В июне бывший сотрудник разведывательного управления министерства обороны (РУМО) США был арестован по обвинению в осуществлении шпионской деятельности на территории Соединенных Штатов в пользу КНР. Он был задержан в аэропорту Сиэтла (штат Вашингтон), откуда намеревался вылететь рейсом в КНР. МИД КНР не комментировал ситуацию.