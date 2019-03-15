Форт Трамп отдаляется: американцы не построят базу в Польше (Gazeta Wyborcza, Польша)

Gazeta Wyborcza. Речь будет идти только о незначительном увеличении контингента. Еще Форта Трамп в Польше не будет, сообщает. Речь будет идти только о незначительном увеличении контингента. Еще Пентагон на 10% снизит расходы на восточный фланг НАТО , поскольку считает, что уже инвестировал достаточно. Польская сторона говорит о продолжении переговоров, но против решения американцев протестовать она не сможет, иначе те поставят вопрос о реституции имущества евреев, пострадавших во время Второй мировой войны.

Дипломаты, с которыми удалось поговорить «Газета выборча», сообщают, что неделю назад польское оборонное ведомство получило ответ из министерства обороны США. В нем американцы сообщают, что их предложение для Польши «несколько расходится с ожиданиями Варшавы ». Имеются в виду ожидания по поводу значительного увеличения американского контингента на польской территории, а также перехода от «постоянного ротационного» присутствия к в полном смысле постоянному, как в Германии

Сейчас в Польше находится танковая бригада из США (4,5 тысячи человек), а также батальон НАТО в деревне Бемово-Писке, основу которого составляют американские военные.

Не говорите о «Форте Трамп»

В прошлом году премьер Матеуш Моравецкий (Mateusz Morawiecki) объявил, что Польша готова выделить на постоянное пребывание американской танковой дивизии два миллиарда долларов. В сентябре в ходе визита в Вашингтон президент Анджей Дуда (Andrzej Duda) предложил назвать эту базу в честь американского президента «Фортом Трамп». По его словам, американская сторона благосклонно отнеслась к инициативе. В январе министр обороны Мариуш Блащак (Mariusz Błaszczak) заявлял, что после беседы с Патриком Шэнахэном (Patrick Shanahan) процесс набрал обороты и сегодня вопрос состоит не в том, приобретет ли проект реальные очертания, а в том, когда это произойдет.

Однако в последний месяц о «Форте Трамп» упоминать перестали. По нашей информации, сами американцы попросили не использовать такое название, чтобы не осложнять их отношения с европейскими союзниками и Россией. Как нам удалось узнать, США готовы предложить Польше незначительное наращивание присутствия (неизвестно, какое определение будет использовано в этом контексте: «постоянное» или «долгосрочное»). Речь может также идти о создании на нашей территории складов техники. Нового американо-польского договора о военном сотрудничестве, однако, не появится.

Пентагон сокращает расходы

Хуже того, как сообщает портал «Дефенс ньюс», Пентагон сокращает расходы на так называемую Европейскую инициативу сдерживания, то есть войска на восточном фланге Альянса. В будущем году бюджет составит уже не с 6,5, а 5,9 миллиарда долларов. На присутствие в Польше из этой суммы предназначается 232 миллиона, а на поддержку Украины — 250 миллионов. Это, как утверждают источники в Пентагоне, не означает, что США считают, будто Россия больше не представляет опасности. Одновременно они отмечают, что вашингтонская администрация уже вложила в этот регион много денег. Новый глава Пентагона считает основной угрозой Китай и придерживается мнения, что американская армия должна сосредоточиться на предотвращении кибервойн и усовершенствовании военных технологий.

«Я не думаю, что уменьшение расходов предопределило принятие политического решения о постоянном присутствии сил США. Польша ведь заявила, что готова сделать свой финансовый вклад в этот проект», — говорит нам высокопоставленный сотрудник МИД, добавляя, что переговоры на тему базы продолжаются.

В середине марта в Польшу должен приехать заместитель министра обороны США Джон Руд (John Rood). Он представит официальные планы американцев на тему дальнейшего военного присутствия, а польская сторона преподнесет это как успех и подчеркнет, что в декабре 2020 года мы открываем базу противоракетной обороны в Редзиково. Этот объект будет постоянным.

Если поляки решатся оспорить американское решение, Вашингтон будет готов поставить ребром вопрос о реституции еврейского имущества в Польше.