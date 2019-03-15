В войсках ЦВО прошел единый день РХБ защиты

К специальной проверке, касающейся действий в случае оповещения о применении противником химоружия, привлекались воинские части и соединения, дислоцированные в Самарской, Пензенской, Оренбургской областях и Удмуртии — всего более 5 тысяч военнослужащих.

Военнослужащих Центрального военного округа (ЦВО) в составе нескольких соединений и воинских частей, дислоцированных в четырех регионах Поволжья, проверили на готовность к умелым действиям в случае оповещения о применении противником химического оружия.

Проверка прошла в рамках единого дня радиационной, химической и биологической защиты. Сигнал был объявлен рано утром. Военнослужащим нужно было оперативно надеть противогазы и другие средства защиты, перевести все средства в усиленный режим, выполнить специальную обработку помещений, вооружения и военной техники.

К проверке привлекались воинские части и соединения, дислоцированные в Самарской, Пензенской, Оренбургской областях и Удмуртии — всего более 5 тысяч военнослужащих.