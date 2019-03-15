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В войсках ЦВО прошел единый день РХБ защиты 

ТК «Звезда» + ещё 2 2 часа назад
Фото: ТК «Звезда»
К специальной проверке, касающейся действий в случае оповещения о применении противником химоружия, привлекались воинские части и соединения, дислоцированные в Самарской, Пензенской, Оренбургской областях и Удмуртии — всего более 5 тысяч военнослужащих.
Военнослужащих Центрального военного округа (ЦВО) в составе нескольких соединений и воинских частей, дислоцированных в четырех регионах Поволжья, проверили на готовность к умелым действиям в случае оповещения о применении противником химического оружия.
Проверка прошла в рамках единого дня радиационной, химической и биологической защиты. Сигнал был объявлен рано утром. Военнослужащим нужно было оперативно надеть противогазы и другие средства защиты, перевести все средства в усиленный режим, выполнить специальную обработку помещений, вооружения и военной техники.
К проверке привлекались воинские части и соединения, дислоцированные в Самарской, Пензенской, Оренбургской областях и Удмуртии — всего более 5 тысяч военнослужащих.
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Войска , Армия , Удмуртская Республика
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