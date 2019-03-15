НАТО реанимирует созданную во время "холодной войны" систему трансатлантических перебросок войск из США и Канады в Европу для развертывания на границе с Россией, заявил заместитель секретаря Совета безопасности РФ Михаил Попов.
"За последние два года в рамках реализации "Плана действий по повышению боевой готовности вооруженных сил НАТО" и "Концепции передового присутствия и усиления" увеличена численность военнослужащих сил первоочередного задействования блока в 1,6 раза — с 25 до 40 тысяч человек", — сказал Попов в интервью "Красной звезде".
Он напомнил, что в странах Балтии развернуты усиленные батальонные тактические группы многонационального состава численностью до 1 тысячи военнослужащих каждая.
"Реализуется американская инициатива "3 по 30", которая предусматривает готовность к применению 30 механизированных батальонов, 30 авиационных эскадрилий и 30 боевых кораблей стран блока в течение 30 суток", — добавил Попов.
Также, по его словам, "реанимируется существовавшая в годы "холодной войны" система трансатлантических перебросок войск усиления из США и Канады в Европу для развертывания крупных коалиционных группировок войск на границе с Россией".
"В целях эффективного руководства группировками войск (сил) на "восточном фланге" Североатлантического альянса дополнительно к уже имеющимся двум штабам многонациональных дивизий "Северо-Восток" в Польше и "Юго-Восток" в Румынии реализуется решение о формировании штаба многонациональной дивизии "Север" на базе управления Датской мотопехотной дивизии. Ее оперативная группа, судя по сообщениям средств массовой информации, 8 марта этого года развернута в населенном пункте Адажи в Латвии", — сказал Попов.