Совбез России: НАТО реанимирует систему переброски войск из США в Европу

"За последние два года в рамках реализации "Плана действий по повышению боевой готовности вооруженных сил НАТО" и "Концепции передового присутствия и усиления" увеличена численность военнослужащих сил первоочередного задействования блока в 1,6 раза — с 25 до 40 тысяч человек", — сказал Попов в интервью "Красной звезде".

Он напомнил, что в странах Балтии развернуты усиленные батальонные тактические группы многонационального состава численностью до 1 тысячи военнослужащих каждая.

"Реализуется американская инициатива "3 по 30", которая предусматривает готовность к применению 30 механизированных батальонов, 30 авиационных эскадрилий и 30 боевых кораблей стран блока в течение 30 суток", — добавил Попов.

Также, по его словам, "реанимируется существовавшая в годы "холодной войны" система трансатлантических перебросок войск усиления из США и Канады в Европу для развертывания крупных коалиционных группировок войск на границе с Россией".